Ne le marketinška poteza

Po dolgem času se spet ukvarjamo z angleško kantavtorico PJ Harvey in njenim prvencem Dry iz leta 1992. Pred sabo imamo sicer nove demo verzije komadov, ki so nato dobili svoje mesto na plošči, zato je tudi izdelku ima Dry – Demos.

Polly Jean Harvey, ki je oktobra lani praznovala petdeseti rojstni dan, je v svoji tridesetletni glasbeni karieri izdala devet studijskih plošč, veliko pa je tudi sodelovala pri drugih glasbenih projektih. Med drugimi je omembe vredno sodelovanje z liderjem ameriške rok skupine Queens of the Stone Age Joshom Hommeom, ob tem pa tudi glasbeno in čustveno prepletanje z avstralskim pevcem Nickom Caveom.

S svojo eksperimentalno žilico se je Harveyeva že zdavnaj odločila, da ne bo sledila komercialnim trendom glasbene scene, njen sloves pa je vseeno že vrsto let na višku.

V zadnjih desetih letih se je PJ s svojo glasbo večkrat približala družbenim tematikam. Let England Shake iz leta 2011 je bila na primer zelo čustvena plošča, s katero je želela na svoj način zdramiti angleško ljudstvo. Takrat je bila v ospredju kritika vojnama v Afganistanu in Iraku. V naslednjem ploščku The Hope Six Demolition Project je postavila pod drobnogled problem pretiranega potrošništva, beračenja otrok in politične strategije evropskih držav do priseljencev.

Po skoraj tridesetih letih pa nam angleška kantavtorica ponuja celo serijo »pozabljenih« demo komadov. Demo (iz angleščine demonstration) pravimo tistim posnetkom, s katerimi so se nekoč glasbeniki predstavljali glasbenim založbam in producentom. Običajno gre za bolj »surove« verzije komadov. Na plošči Dry – Demos je na primer dober del skladb v akustični verziji, med temi pa izstopajo prva Oh My Lover, kasnejša uspešnica Sheela-Na-Gig in grunge pesem Dress. Ravno grunge glasba je igrala glavno vlogo v prvi polovici devetdesetih, tako kot tudi v Harveyinem soundu. V njem zaznamo tudi vpliv bluza in pomembno dozo psihedelije, ki bo angleško glasbenico spremljala v naslednjih desetletjih.

Demo verzije starih, že izdanih plošč so pogosto marketinška poteza, obstajajo pa tudi izjeme!

Dry – Demos

PJ Harvey

Akustični grunge, kantavtorica

Island Records / Universal Records, 2020