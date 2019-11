(Ne)znani Kosovel nocoj v SSG

Letos izdan izbor še neobjavljenih zapisov iz zapuščine Srečka Kosovela nosi naslov Vsem naj bom neznan in (Ne)znani Kosovel se glasi literarni večer, ki bo danes ob 20.30 v Mali dvorani Kulturnega doma v Trstu. Igralci Slovenskega stalnega gledališča Maja Blagovič, Vladimir Jurc, Nikla Petruška Panizon in Danijel Malalan bodo interpretirali prozne, pesniške in dramske fragmente iz monumentalnega izbora, ki ga je uredil Miklavž Komel, pa tudi nekaj Kosovelovih bolj znanih besedil. Večer bo preplet literarne besede s pogovorom, v katerem bosta voditelj Žiga Bratoš ter literarni zgodovinar Miran Košuta osvetlila postopno odkrivanje Kosovelovega opusa; govorjeno besedo bo pospremila klavirska glasba dua Excentrury, ki ga sestavljata Tamara Ražem Locatelli in Aleksandra Češnjevar Glavina.

Idejni vodja gledališko-radijskega cikla Ars teatralis je režiser Alen Jelen. Glavni kredo dogodkov so srečanja ob umetniški besedi v okviru čezmejnega sodelovanja med Tretjim programom Radia Slovenija – programom Ars, Slovenskim stalnim gledališčem in društvom Slovenski klub. Literarni večer bodo predvajali v neposrednem prenosu na programu ARS (zato bo vstop mogoč do 20.20).