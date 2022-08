Nebula se z novim albumom vrača k začetku

Heavy psych legende Nebula so spet med nami! Power trio iz Kalifornije, ki je pred tremi leti po dolgem času spet zaživel s ploščkom Holy Shit, nam danes ponuja nov glasbeni izdelek Transmission From Mothership Earth. Album je v minulem mesecu izšel pri založbi Heavy Psych Sounds.

Nebula je bend, ki je zaznamoval ameriško underground rok sceno proti koncu devetdesetih in na začetku novega tisočletja. Skupina je psihedelični rokenrol iz sedemdesetih spojila s stoner glasbo in na tak način ustvarila svojevrstni heavy psych rok. Zasedbo sta leta 1997 ustanovila pevec in kitarst Eddie Glass ter bobnar Ruben Romano. Oba sta še do istega leta bila stalna člana pomembne stoner rok skupine Fu Manchu, a sta se zaradi glasbene nekompatibilnosti s preostalim delom zasedbe odločila, da ustvarita svoj bend. Kmalu nato se jima je pridružil še basist Mark Abshire. Leto kasneje je band izdal svojo prvo kratko ploščo Let It Burn, ki jo obravnavamo kot pravi album, saj ga sestavlja kar osem komadov, traja pa celih petintrideset minut. Leta 1999 je prišla na vrsto plošča To The Center. Gre za pravi glasbeni biser, ki tako rekoč ne sme manjkati v diskoteki ljubiteljev heavy psych ritmov. Ravno tako kakovosten je tudi album Charged iz leta 2001, bend pa je nato izdal še tri ploščke in leta 2010 prenehal z delovanjem.

Člani skupine so nato sodelovali pri drugih glasbenih projektih, pevec in kitarist Eddie Glass pa se je leta 2019 odločil, da bend spet postavi na noge, čeprav ne s prvotnimi člani. Romanovo mesto za bobni je sprejel Michael Amster, Abshireov bas pa Tom Davies. Z novim elanom so se fantje odpravili v studio in posneli novo ploščo Holy Shit. Z novim albumom so Nebula prepotovali Evropo, odziv publike pa je bil res enkraten. S pandemijo so seveda Glass in ostali prekinili s koncertiranjem in se osredotočili na nove pesmi.

Tokrat so za snemanje poskrbeli kar sami, tudi producentski plati je sledil sam Glass, kar se v novem albumu še kako pozna. Transmission From Mothership Earth je izrazito psihedelična, neke vrste povratek k heavy psych soundu iz prvih ploščkov. To je razvidno že po prvih taktih uvodnega singla Highwired z močnimi distorzijami kitarskih rifov in Eddijevim psihedeličnim glasom. Tudi tisti značilni zapeljivi bluz je še prisoten, na primer v komadih Transmission From Mothership Earth in Existential Blues. I Got So High pa se nanaša na bendov stil življenja ... Nebula je v teh dneh na evropski turneji, prisluhnili pa ji boste lahko jutri na proseškem B’lancu, kjer se bo odvijal prvi glasbeni festival StonerKras. Verjemite mi, ne bo vam žal!!

Transmission From Mothership Earth

Nebula

Heavy psych

Heavy Psych Sounds Records, 2022