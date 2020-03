Neologizmi: kdor ne upošteva ukrepov samoizolacije je ... koronabedak

Jezik je, kot vemo, živ organizem, ki se stalno spreminja in bogati z novimi izrazi. Na Facebook strani Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki deluje pod okriljem ZRC SAZU, tako redno objavljajo predloge novih besed. Uporabniki so v teh dneh na primer predlagali besedo koronabedak, ki naj bi veljala za tistega, ki »se nespametno, neodgovorno vede v času ukrepov samoizolacije«.

Pri inštitutu že uporabljajo tudi izraz koronačas, ki se seveda nanaša na »obdobje epidemije koronavirusne bolezni«, v vsakdanjem življenju pa si po sili razmer počasi utira pot tudi koronapozdrav – pozdrav s komolcem –, saj je rokovanje v tem času tako rekoč prepovedano.

V Terminologišču, terminološki svetovalnici istega inštituta, pa so se v teh dneh ukvarjali tudi z najprimernejšim ustreznikom za angleški termin »social distancing«, in sicer besedno zvezo, ki označuje celoto ukrepov za ustavitev oz. upočasnitev širjenja močno nalezljive bolezni. Avtor posredovanega vprašanja je predlagal različna slovenska poimenovanja – razstikanje, socialno distanciranje, družbeno oddaljevanje, omejevanje socialnih stikov in omejevanje družbenih stikov. »Razstikanje je gotovo najbolj kreativen poimenovalni predlog, ki pa ga v konkretnem primeru ne bi podprli,« so zapisali pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. »Funkcija terminologije je namreč učinkovito sporazumevanje, kar pomeni, da mora biti število poimenovanj za isti pojem omejeno; najučinkoviteje je, če za en pojem obstaja eno poimenovanje.V vašem primeru je za pojem v rabi več poimenovanj, ki so obvestilno učinkovita, zato ni potrebe po tvorjenju novega.«Po krajši analizi ostalih predlaganih ustreznic, so jezikoslovci sklenili takole. »Svetujemo vam, da za angleški termin social distancing uporabljate slovensko poimenovanje omejevanje socialnih stikov, ki po našem mnenju pojem označuje najbolj natančno, poleg tega pa je – za zdaj predvsem v publicističnih besedilih – tudi relativno ustaljen.«