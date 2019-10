»Neresni« The Darkness

Kdor jemlje resno bend The Darkness, naj dvigne roko. Še sami se ne! Britanska skupina je v prvih letih novega tisočletja presenetila svetovno glasbeno sceno z udarniškim glam rokom, revivalom roka iz sedemdesetih. Danes pa nam ponuja novo ploščo Eastern Is Cancelled, četrto po vrsti od leta 2011, ko so člani zasedbe ponovno oživili svoj glasbeni projekt.

Skupino The Darkness sta leta 2000 ustanovila brata Justin (glas, kitara) in Daniel (kitara) Hawkins. Z basistom Frankiem Poullainom in bobnarjem Edom Grahamom je bend na začetku igral v londonskih pubih. Fantje so kmalu pridobili kar nekaj oboževalcev, predvsem zaradi energičnih koncertov, na katerih so nosili tesno prilegajoče in svetlikajoče obleke. Leta 2003 je izšel prvenec Permission To Land, skupina je zadela v črno in v hipu zaslovela. Svetovne turneje, bajni zaslužki in predvsem neskončni žuri so člane benda »presenetili« in utrudili, liderja Justina Hawkinsa pa totalno spravili s tira. Leta 2005 je zagledal luč nov plošček One Way Ticket To Hell...And Back, vzdušje v bendu pa je postajalo iz dneva v dan bolj kritično. Leto kasneje je bilo vsega konec, Hawkins se je končno odločil za zdravljenje odvisnosti od kokaina, bend je razpadel.

Po sedmih letih, med katerimi so člani benda sodelovali pri drugih projektih, so leta 2012 izdali tretji glasbeni izdelek Hot Cakes. Številni problemi, zaradi katerih se je bil bend razpustil, so bili očitno odpravljeni, pevec in lider zasedbe Justin Hawkins pa se je po dolgem zdravljenju spet posvetil le glasbi. Od takrat je zasedba izdala še tri plošče, četrto Eastern Is Cancelled pred dvema tednoma. Gre za tako imenovani »concept album«, ki pripoveduje o nekem vzporednem svetu, v katerem Kristus stopi s križa in z nenavadnimi sposobnostmi spreminja svet. »S tem albumom bi radi dokazali, da je rok božanska glasba, ne pa izraz hudiča,« je v nekem intervjuju izjavil pevec. Očitno je, da Hawkins in ostali niso izgubili humorja iz prvih let kariere, ostalo pa jim je tudi še nekaj glasbene kreativnosti in lepih ter hitrih kitarskih rifov, na primer v komadih Easter Is Cancelled in Live ‘Till I Die. Pesem Single Rock And Roll Deserves To Die je glasbeno zapletena, kot če bi, denimo, Queeni v studiu srečali skupino Muse ... Plošča je v glavnem prijetna. O tem, ali je rok božanski ali hudičev, pa ni dvoma – »peklenski« Black Sabbath docet!

Easter Is Cancelled

The Darkness

Glam rok

Cooking Vinyl, 2019