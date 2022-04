Neskončna ljubezen pekočih paprik

Znamenito rok zasedbo Red Hot Chili Peppers je prejšnji teden doletela čast, da so njeno ime končno postavili na hollywoodski Pločnik slavnih. Fantje, ki so doma iz Los Angelesa, hollywoodski Boulevard zelo dobro poznajo. »Ko sem bil star enajst let, sem na tej ulici prosil za denar. To ulico poznam kot svoj žep, ona pa pozna mene. Vedno, ko smo potovali po svetu, je bila del mene,« je na slovesnosti povedal bendov basist Michael Balzary, bolje znan kot Flea. Ravno tako prejšnji teden so Flea in ostali po dolgih šestih letih izdali novo ploščo z naslovom Unlimited Love. K snemanju novega ploščka pa je odločno pripomogel kitarist John Frusciante, ki je leta 2019 vnovič postal stalni član benda.

Red Hot Chili Peppers je ena izmed najbolj popularnih skupin na svetu. »Pekoče paprike« so v osemdesetih in devetdesetih letih spadale v sam vrh funk rok glasbene scene. Njihov sound je bil izredno značilen, vidno vlogo sta takrat igrala basist Flea in karizmatični pevec Anthony Kiedis. Plošča Blood Sugar Sex Magik, ki je izšla leta 1991, je pravi glasbeni biser, pesmi Under The Bridge in Give It Away pa sta ponarodela komada. Poleg basista Flea in pevca Anthonyja Kiedisa sta takrat sestavljala bend še bobnar Chad Smith in izredni kitarist John Frusciante. Člani skupine so danes nespremenjeni; v zadnjih desetih letih je sicer Fruscianteja zamenjal mlajši kitarist Josh Klinghoffer, s katerim so Red Hot Chili Peppers leta 2011 izdali skromno ploščo Stay With Me, pet let kasneje pa album The Gateway.

Po odhodu Kilnghofferja se je Fruscianteju ponovno ponudila priložnost, da zaigra s starimi prijatelji. Vrnitev kitarista pa ni edina pomembna novost. Skupina je produkcijo in snemanje novega albuma spet zaupala glasbenemu guruju Ricku Rubinu, s katerim je svoj čas izdala legendarna albuma Sex Blood Sugar Magik in Californication. Vse to se v novi plošči Unlimited Love še kako pozna! V soundu benda spet razberemo več funky ritmov, melanholična Frusciantejeva kitara pa je itak glasbena garancija. S tem v zvezi je prvi single Black Summer odličen primer sedanje glasbe »Pekočih paprik«. V skoraj uri in četrt dolgem ploščku je še cel kup podobnih komadov, ob tem pa še funky jazz pesem Aquatic Mouth Dance, rokerska The Heavy Wing in balada Veronica. Skratka, končno (malo bolj) privlačna plošča.

Unlimited Love

Red Hot Chili Peppers

Pop-fank rok

Warner Records Inc., 2022