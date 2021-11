Nesreča, ki v hipu postavi življenja na glavo

Kasia Smutniak je tokrat Camilla, uspešna odvetnica, ki je vse svoje življenje posvetila delu in karieri, dokler ni bila v deževnem milanskem večeru vpletena v hudo prometno nesrečo. V njej je umrl mlad tuj državljan, Camilla pa se je znašla na zatožni klopi in preiskava jo je privedla karseda daleč od kraja, prostora in ljudi, na katere je bila navajena. Ob strani ji pri vsem tem stoji Bruno, direktor mestne mrtvašnice, s katerim Camilla v določenem trenutku zasleduje resnico, naposled pa najde samo sebe.

Režiser Silvio Soldini, ki nas je pred več kot dvajsetimi leti s filmom Pane e tulipani ob spremstvu simpatične Terese pospremil po nadvse sugestivnih Benetkah, se tokrat odpravi v Milan in se pri tem posveti pripovedi o nenadni nesreči, ki postavi na glavo življenje vseh, ki so vanjo vpleteni.

Camilla si je v nesreči spahnila ramo in kljub bolečini si želi čimprej obrniti stran ter nadaljevati z že ustaljenim vsakdanom. A čas in razmišljanje o vsem, kar se je zgodilo, ji ne dovolijo, da bi res pozabila. V njej se namreč odpre razpoka in nič ne bo več tako kot prej.

Zadnji Soldinijev film je posvečen spremembam, a tudi spominu, oddaljenosti in travmam, ki nas na vrat na nos prisilijo, da se ozremo tja, kamor še nikoli nismo pogledali.

Film je režiser švicarskega rodu postavil v Milan, trenutno verjetno najbolj perspektivno mesto v Italiji, kjer se vsak dan, ne da bi se pri tem sploh videli, srečujejo zelo različni ljudje. Taki, ki so prepričani, da so v Milanu dosegli vse, kar so zasledovali, in taki, ki so v lombardsko prestolnico dospeli polni pričakovanj in sanj, a jim jih je usoda potem prestregla ... (iga)

3/19

Italija 2021

Režija: Silvio Soldini

Igrajo: Kasia Smutniak, Francesco Colella in Caterina Forza