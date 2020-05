Nesrečniki v francoskih predmestjih

Gotovo eden lepših filmov lanske sezone, ki je bil napovedan v italijanskih dvoranah sredi marca, bo od ponedeljka, 18. maja, na ogled na novem spletnem portalu Mio Cinema.

Delo, ki si ga je Ladj Ly, francoski režiser, rojen v Maliju, zamislil po istoimenskem romanu Victorja Hugoja in ga tako kot on postavil tudi v Montfermeil, je prepričljiva pripoved o tragediji v pariških banlieue. Zgodba je nadvse kritičen portret sodobne Francije in je februarja spravila v domače dvorane skoraj tri milijone gledalcev. Po lanski nagradi žirije v Cannesu je namreč film odnesel celo vrsto nagrad, med temi tudi štiri najprestižnejše kipce francoskega filma (césar). Celovečerec si je ogledal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in bil nad pripovedjo šokiran, zato je spodbudil sodelavce, da bi v najkrajšem času dobili rešitev za pozabljena francoska predmestja ...

Eden od junakov zgodbe je Stéphane, mladi policist, ki se je pravkar pridružil enoti v pariškem predmestju Montfermeil, se pravi točno tam, kjer je Victor Hugo napisal sloviti roman Les Misérables. Neizkušeni mladenič začne na vrat a nos, v spremstvu starejših kolegov, odkrivati napetosti, ki vladajo med lokalnimi tolpami in kaj kmalu mu je jasno, da se je znašel na eksplozivnem območju.

Njegova nova kolega Chris in Gwada lokalno sceno dobro poznata in jo obvladujeta na svojstven način. Ko pa se jim pri neki intervenciji grdo zalomi, dogodek posname dron in policiste zajame panika. Objavljeni video bi razkril resnično sliko zapletenih odnosov med policisti in emarginiranimi prebivalci predmestij.

Ladj Lyjeva zgodba, navdihnjena z nemiri, ki so pretresli Francijo leta 2005, je tako izredna pripoved o sodobni francoski družbi mlajšega režiserja (1978), ki je v zloglasni banlieue živel in se pravzaprav že od mladih nog boril za preživetje.

I miserabili

Francija 2019

Režija: Ladj Ly

Igrajo: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga in Issa Perica