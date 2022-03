Ni bil blagoslov, a prekletstvo

V dneh, ko si je v kinodvoranah mogoče ogledati večino celovečercev, nagrajenih z oskarji, v tržaški dvorani Ariston vrtijo film Lamb (Jagnje). Prvenec 44-letnega islandskega režiserja Valdimara Jóhannssona se vrača v Trst, saj so ga premierno predstavili novembra na festivalu Science+Fiction. Pred tem je bil na sporedu številnih filmskih festivalov in je prejel vrsto priznanj, tudi nagrado žirije v sekciji Posebni pogledi v Cannesu.

Zgodba je postavljena v Islandijo. Na odročni kmetiji živi par brez otrok, ki se posveča ovčereji. Maria in Igvar v hlevu odkrijeta nenavadno darilo, malo bitje, ki je pol ovca in pol človek. Mlada kmeta, ki imata ob opravljanju svojega dela celo vrsto zanimanj, saj se rada pogovarjata o potovanjih, filmih in glasbi, pa že dolgo obžalujete dejstvo, da nimata otrok. Novi družinski član, pa čeprav je pol človek in pol žival, ju zato razveseli. Tako se posvetita vzgoji nebogljenega bitja. A kar se zdi na prvi pogled blagoslov, se kmalu izkaže za prekletstvo.

Režiser se je pri pisanju scenarija, kot je sam povedal, spominjal otroštva in časa, ko je preživljal počitnice na kmetiji pri dedku in babici. Njegov prvenec, prežet z značilno islandsko čudaškostjo, se ves čas spogleduje z žanrom grozljivke. Film, v katerem sta izpostavljena zlasti slika in zvok, je zgodba o naravi, predvsem pa pripoved o človeku, ki živi vpet v naravo. Nadrealistični element islandske pripovedke pa je do take mere izpostavljen, da je zgodba univerzalna.

Islandska produkcija velja za zgled slovenskemu filmu, saj – kot je že večkrat povedala Nerina Kocijančič, direktorica Slovenskega filmskega centra, – uspe Islandija skoraj vsako leto predstaviti celovečerec na pomembnem svetovnem festivalu. To je edinstvena promocija za malo državo, ki ima manj kot 400 tisoč prebivalcev.

Lamb (Jagnje)

Islandija, Švedska, Poljska, 2021

Režija: Valdimar Jóhannsson

Igrajo: Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason in Björn Hlynur Haraldsson