Nič več in nič manj ...

Svetovna pandemija je mnogim prekrižala načrte, med njimi je tudi ameriški rok bend Foo Fighters. Skupina nas je namreč privadila na to, da vsako tretje leto predstavi novo ploščo. Po albumu Concrete And Gold iz leta 2017 smo torej lani pričakovali nov glasbeni izdelek, zaradi covida-19 pa so izid novega ploščka prestavili. Prejšnji teden pa je zagledal luč Medicine at Midnight.

Skupino Foo Fighters sestavljajo pevec in kitarist Dave Grohl (bivši bobnar legendarne skupine Nirvana), kitarist Pat Smear, bobnar Taylor Hawkins, basist Nate Mendel, kitarist Chris Shiflett in pianist Rami Jaffee. Zasedbo je leta 1994, kmalu po smrti Kurta Cobaina (pevec benda Nirvana), ustanovil Dave Grohl, prvo istoimensko ploščo pa je mladi glasbenik sestavil v bistvu sam. V enem tednu je s pomočjo studijskega tehnika Roberta Langa posnel vse instrumente, besedila pa je že imel na zalogi. Od takrat je skupina izdala deset plošč in se uspešno uveljavila na svetovni glasbeni sceni. Brez skrbi lahko trdimo, da spadajo Foo Fighters med najbolj priljubljene rok zasedbe novega tisočletja.

S snemanjem novega albuma Medicine at Midnight je bend začel proti koncu leta 2019, trajalo pa je le nekaj mesecev. Februarja 2020 je skupina najavila daljšo severnoameriško turnejo, v naslednjih mesecih jo je seveda prestavila, nato pa odpovedala. Ob tem je bobnar Hawkins »zaskrbljeno« izjavil, da bo nova plošča bolj pop obarvana, Grohl pa še dodal, da bodo na njej tudi dance komadi ...

Izjave so marsikoga vznemirile, ravno tako pa tudi prvi single Shame Shame. Pesem se s čudnim ritmom in ponavljajočimi, posnetimi bobni zelo razlikuje od običajnega bendovega opusa. K sreči se dance vpliv pozna le v naslednji Cloudspotter in v komadu Medicine at Midnight. Pop, ki ga je napovedoval Hawkins, je v ospredju v uvodni Making A Fire in še tu pa tam. V novem albumu pa je tudi prostora za pristni rokenrol, komad No Son Of Mine je v tem stilu pravi poklon Lemmyju in njegovim Motörheadom. Holding Poison in Love Dies Young sta dobri, klasični Foo Fighters skladbi, Chasing Birds pa balada, ki spominja na Johna Lennona. Omembe vredna je tudi delno akustična in melanholična Waiting For A War. Skratka, Medicine at midnight je zadovoljiva plošča: nič več in nič manj.

Medicine at Midnight

Foo Fighters

Melodičen rok

RCA Recordings, 2021