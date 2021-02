V spletni galeriji tržaške kinodvorane Ariston je na sporedu film, ki je pred štirimi leti presenetil občinstvo beneške mostre, kjer si je prislužil celo vrsto nagrad.

Celovečerec italijanske režiserke Susanne Nicchiarelli je posvečen Nico, legendarni pevki skupine Velvet Underground, ki je bila tudi velika muza Andyja Warhola in prava legenda šestdesetih let.

Zgodba pripoveduje o pogumni glasbenici in odločni ženski, ki ji življenje kljub izrednemu slovesu in uspehu nikakor ni prizaneslo.

Christo Pfäffgen po izredni mladosti spoznamo, ko je že v zrelem obdobju svojega življenja in zadnja leta preživlja na Ibizi. Pred tem se je osamljena zatekla v Manchester, daleč od zlatega blišča in rokenrola šestdesetih let. Med bojem z lastnimi strahovi in s posledicami nebrzdane preteklosti se skuša zbližati s sinom, ki je tudi sin Alaina Delona. Skrbništvo nad sinom je že zdavnaj izgubila. Absolutno ji ni več mar za videz ali kariero, a vseeno, ker mora pač preživeti, sprejme povabilo starega prijatelja Richarda, ki Nico navduši za glasbeno turnejo po Evropi in tudi nekdanji Jugoslaviji.

Susanna Nicchiarelli, ki je s tem filmom dosegla do danes svoj osebni presežek, je na septembrskem festivalu na Lidu predstavila novi film Miss Marx, s katerim je opisala še težko življenje Eleanor Marx.

Nico, 1988

Italija, Belgija 2017

Režija: Susanna Nicchiarelli

Igrajo: Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair in Anamaria Marinca

Ocena: ★★★ 1/2