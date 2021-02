Nilde Iotti, prva in z najdaljšim stažem

Ogrlica z biseri in vselej urejen, eleganten videz takrat mlade aktivistke, ki je v Rim leta 1946 prispela pri šestindvajsetih letih iz Reggia Emilije, sta docela prevzela tudi voditelja takratne Komunistične partije Italije Palmira Togliattija. Lepo in resno dekle so v prestolnico poklicali, ker so pisali novo italijansko ustavo in odbor, zadolžen za to, je potreboval kompetentne mlade sile. Leonilde Iotti, zelo aktivna v medvojnem odporniškem gibanju, je diplomirala na milanski univerzi Cattolica, in se po krajši izkušnji poučevanja posvetila politiki. Najprej v občinskem svetu rojstnega mesta, dve leti kasneje pa v vlogi poslanke in nato prve predsednice poslanske zbornice z najdaljšim mandatom v italijanski zgodovini.

O tem in še marsičem pripoveduje Peter Marcias, režiser iz Oristana, ki se je želel s svojim zadnjim dokumentarcem spomniti prav Nilde Iotti, ki bi lani praznovala 100 let. Il tempo delle donne so septembra predstavili v sklopu beneške mostre: pripoved o življenju in delu mogoče do danes najbolj markantne ženske figure italijanske politike, ki se je vselej borila za pravice in enakopravnost nežnejšega spola, pa čeprav ji je marsikdo zameril, ker ni bila feministka. Seveda v dokumentarcu, ki ga bogati glasba Paola Fresuja, se Nildine prijateljice spominjajo tudi škandala, zaradi katerega je turinski KPI prepovedal Iottijevi, da bi zahajala v Piemont. Njena zveza s Palmirom Togliattijem je namreč močno odjeknila v povojni Italiji in v mestu levičarskega liderja, v katerem se je rodila tudi njegova žena Rita Montagnana, Iottijevi ni bila dobrodošla. Ob igralki Paoli Cortellesi, ki sicer zgodbi ne dodaja posebne vrednosti, nastopa namreč v filmu več Nildinih prijateljic, a tudi politikov, ki so z njo tesno sodelovali, met temi predsednik republike Sergio Mattarella in njegov predhodnik Giorgio Napolitano. O uspešnih pobudah in zakonih, ki so nastali prav zaradi njenih prizadevanj, pripovedujejo tudi Luciana Castellina, Piera Degli Esposti in pred nedavnim preminula režiserka Cecilia Mangini.

Film je na sporedu številnih filmskih dvoran, ki pa so do 5. marca zaprte, zato si ga je mogoče ogledati le na spletnem portalu #iorestoinsala.

Nilde Iotti, il tempo delle donne

Italija, 2020

Režija: Peter Marcias

Igra: Paola Cortellesi