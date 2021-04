Nilde, političarka in ženska

Praznik odporništva je letos napovedal ponovno odprtje kinodvoran in gledališč. Skozi odprta vrata tržaških kinodvoran so se v prvih dneh opogumili le maloštevilni, nekateri iz nejevere, češ ali res spet lahko gremo v kino, drugi iz pretirane previdnosti, češ kaj nas lahko doleti. Ali pa so se, enostavno, odvadili na kino, češ saj lahko filme gledamo preko televizije ali računalnika. Veliko večji naval je bil na zunanje mize najrazličnejših lokalov, ki so bile – tudi ob pomanjkljivem spoštovanju zdravstvenih predpisov – odlično zasedene.

Zaradi dolgega zaprtja in manjšega izbora novih filmov niso odprli vseh kinodvoran v prepričanju, da se ljudje ne bodo množično zgrnili vanje. Boljši odziv upravitelji kinodvoran pričakujejo, ko bodo začeli predvajati filme, nagrajene z letošnjimi oskarji. Med filmi, ki so prišli v prvi izbor največje tržaške mreže kinodvoran, je tudi dokufilm o življenju in politični karieri Nilde Iotti. Film Nilde Iotti, čas žensk (Nilde Iotti, il tempo delle donne), ki ga je režiral Peter Marcia, je bil premierno prikazan septembra 2020, vendar zaradi covida 19 ni bil dolgo na ogled. Pripravili so ga ob 100-letnici rojstva Nilde (Leonilde) Iotti (1920–1999), vendar ne gre za tradicionalen poklon pomembni osebnosti, ki je s svojim delovanjem zaznamovala prva desetletja italijanske republike, temveč gre tudi za prikaz obdobja, v katerem je komunistična političarka delovala. Zanimiv je režiserjev pristop, ki je ob njenem političnem delu želel razkriti tudi osebno zgodbo Nilde kot ženske. Gre za znano in ostro kritizirano ljubezensko razmerje s tedanjim sekretarjem Komunistične partije Italije (KPI) Palmirom Togliattijem. Spoznala in zaljubila sta se, ko je bila Nilde stara 26 let, Palmiro pa 27 let starejši in poročen z znano sindikalistko, partizanko in ugledno članico KPI Rito Montagnana. Obe, mlada Nilde Iotti, ki je šele kakšno leto prej s polnimi jadri zaplula v politične vode, in veliko bolj izkušena Rita Montagnana, sta bili izvoljeni v ustavodajno skupščino, kjer je seveda sedel tudi Togliatti. Tedanja KPI ni bila strpna do tovrstnih »zapletov«, posledice je občutila v prvi osebi Nilde, ki ji na primer turinska federacija KPI eno leto ni dovolila vstopa v mesto.