No Time to Die, najdaljša bondijada

Petindvajseti Bond, katerega predstavitev so zaradi svetovne pandemije že dvakrat prestavili in ga je po odpovedi Dannyja Boyla vzel v roke režiser Cary Fukunaga, je z zgodbo, ki traja skoraj tri ure, najdaljši Bondov film doslej.

V njem Daniel Craig že petič, a hkrati zadnjič pooseblja slavnega tajnega agenta 007, ki ga tokrat srečamo, ko se je že umaknil iz aktivne službe in uživa mirno življenje na Jamajki. Njegov mir pa ne traja dolgo, saj ga stari prijatelj Felix Leiter, ki dela za ameriško Cio, prosi za pomoč. Skupaj se morata prepustiti misiji reševanja ugrabljenega znanstvenika, ki pa se izkaže za bistveno bolj zahtevno in zahrbtno, kot je bilo pričakovati. Najboljšega agenta britanske krone vodi tako na sled skrivnostnega negativca, ki je povrh vsega tudi oborožen z nevarno novo tehnologijo. Pri tem mu je v pomoč tudi njegov naslednik (ki je prevzel tajno šifro 007) – dokaz, da se tudi saga o najslavnejšem tajnem agentu prilagaja novim časom ...

Film so posneli v Nittedalu na Norveškem, kjer se nahaja veliko ledeno jezero, ki predstavlja lokacijo uvodnega dela filma, medtem, ko so ostale klape potekale med Jamajko, Veliko Britanijo, Škotsko, v Italiji pa so eksplozivno dogajanje, s primesmi melosa in romantike, posneli v Materi in mestu Gravina v Puliji.

Samo v Italiji je najnovejši film iz serije o agentu 007 v prvem koncu tedna kasiral več kot dva milijona in pol evrov: Ni čas za smrt je tako prvi film po pandemiji, ki je uspel priklicati v dvorane tako številno občinstvo, kot ga ni bilo videti iz predkoronskih časov.

No Time to die

Velika Britanija, ZDA, 2021

Režija: Cary Joji Fukunaga

Igrajo: Daniel Craig, Ana De Armas, Lea Seydoux, Rami Malek in Ralph Fiennes