Nobelova nagrada ameriški pesnici Louise Glück

Nobelovo nagrado za literaturo bo prejela ameriška pesnica Louise Glück za svoj nezamenljivi pesniški glas, ki s strogo lepoto naredi individualen obstoj univerzalen, je danes v Stockholmu sporočila Kraljeva švedska akademija, Pri tem črpa iz mitov in klasičnih motivov, ki so pogosti v njenih delih. Leta 1968 je izdala prvo pesniško zbirko Firstborn in bila kmalu priznana kot ena najvidnejših pesnic v sodobni ameriški literaturi. Objavila je 12 pesniških zbirk in nekaj zvezkov esejev o poeziji. Značilnost vseh je prizadevanje za jasnost. Njena osrednja tema ostajajo otroštvo in družinsko življenje, tesen odnos s starši ter brati in sestrami. V njenih pesmih jaz posluša, kaj je ostalo od njegovih sanj in zablod, in nihče ne more biti strožji kot ona v soočanju z iluzijami o sebi.