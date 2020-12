Nocoj na spletu praznični glasbeni utrinki ljubljanske Opere

SNG Opera in balet Ljubljana bo nocoj ob 19.30 na spletnem kanalu YouTube premierno predvajala praznične glasbene utrinke. Pripravili so nov niz 18 glasbeno-scenskih miniatur z naslovom (P)osebno.

Gre za nekajminutne glasbene in plesne točke, povezane v celoto, s katerimi vsem ljubiteljem opere in baleta ter svojemu občinstvu sporočajo, da so kljub razmeram in zaprtju za javnost dejavni in ustvarjalni.

Program miniatur bo uvedlo delo Jamesa Pierponta Jingle Bells v priredbi Tommyja Pedersona ter odrski postavitvi Irene Svoljšak, ki mu sledil Hrestač - Božična zgodba Čajkovskega oziroma balet koreografa Yourija Vamosa - Orientalski ples. Gre za posnetek glasbe v izvedbi orkestra SNG Opera in balet Ljubljana.

V nadaljevanju bodo na ogled dela Gioachina Rossinija, Nikolaja Rimskega-Korsakova, Agustina Lare, Reinholda Moriseviča Glierea, Claudia Monteverdija, Eugeneja Josepha Bozze, Francisa Poulenca, Adolphea Adama, Richarda Straussa, Camillea Saint-Saensa, Engelberta Humperdincka in Jacquesa Offenbacha. Prisluhniti bo mogoče še venčku božičnih pesmi - Christmas Medley: What Child is This, Joy to te World in Carol of the Bells ter pas de deux iz baleta Labodje jezero Čajkovskega, program pa bo sklenila Gruberjeva Sveta noč v Pedersonovi priredbi.