Nocoj v Mariboru krstna izvedba Marpurgov

Nocoj bo v Veliki dvorani SNG Maribor krstna izvedba opere Marpurgi. Delo je sad tesnega umetniškega sodelovanja, saj je glasba nastala izpod peresa mednarodno uveljavljene skladateljice Nine Šenk, libreto pa je po motivih istoimenskega romana Zlate Vokač Medic oblikoval Tržačan Igor Pison, ki je tudi podpisal režijo. Premiera je bila sprva načrtovana za april 2020, z njo so želeli obeležiti stoletnico mariborske opere, vendar so jo morali prestaviti zaradi epidemije koronavirusa. Skladateljica in libretist sicer že napovedujeta drugi del opere, ki bo na sporedu predvidoma leta 2023.

Zgodovinski roman Zlate Vokač Medic je izšel leta 1985, opisuje pa življenje judovske skupnosti v Mariboru sredi 15. stoletja. Zaradi izredno goste vsebine sta soustvarjalca izbrala le nekaj odlomkov in jih med seboj povezala v libreto, ki upošteva predvsem glasbene zahteve.

V ospredju je tako zgodba o prijateljstvu med zdravnikom Hannesom, nezakonskim sinom Barbare Celjske, in pesnikom Mathiasom v primežu zgodovinskih dogodkov, saj sta takrat nastopila inkvizicija in versko preganjanje. Mariborsko judovsko skupnost so konec 15. stoletja namreč izgnali iz srednjeveškega mesta, njeni potomci pa so se razkropili po vsem svetu in se naselili tudi v Trstu, o čemer priča prisotnost priimka Morpurgo.

V glavnih vlogah nastopajo priznana sopranistka Sabina Cvilak (Mirjam), baritonist Jaki Jurgec (Hannes) ter tenorista Martin Sušnik (Mathias) in Bogdan Stopar (Jani). Zbor in orkester SNG Maribor vodi dirigent Simon Krečič.

Opera bo na sporedu do 10. oktobra 2020. V tem času bo v prostorih SNG Maribor na ogled razstava Marpurgi: med zgodovino in literarno svobodo, ki sta jo pripravila Klemen Brvar iz Mariborske knjižnice in Boris Hajdinjak, direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor.