Nosila sem prelepo škotsko krilo ...

Koncept je preprost in učinkovit. V garderobi vsake ženske, v garderobi vsake gledališke hiše lahko najdemo krajše škotsko krilce, modro bon ton obleko, sivo trenerko, oprijete kavbojke ... Zato je mogoče razstavo Kaj si imela oblečeno (What Were You Wearing) postaviti kjerkoli. Tačas je na pobudo Združenja Libere Sinergie in v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem na ogled v vhodni avli tržaškega Kulturnega doma: ob škotskem krilcu ali modri obleki je krajše pričevanje žrtve nasilja, ki je tista oblačila nosila. Uradno odprtje je potekalo pred petkovo premiero domače produkcije Artemisia Gentilechi, srečanje, saj sta tako zgodba o slikarki iz 17. stoletja kot razstava osredinjeni na temo, ki je večstoletna prizadevanja niso mogla izkoreniniti – moško (spolno) nasilje nad ženskami. O nastanku razstave je spregovoril direktor SSG Danijel Malalan, o tematiki, ki jo osvetljuje, pa psihologinja iz Družinske posvetovalnice v Gorici Jana Pečar.