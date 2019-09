Nova glasbena pravljica SSG

Slovensko stalno gledališče vstopa v novo sezono s posebno pozornostjo do najmlajših. Po današnji jutranji premieri koprodukcije Super reva, »otroške kriminalne komedije» Tatjane Doma in Jaše Jamnika, se bo jutri v Gorici pričela pot nove glasbene pravljice, v kateri nastopa ena najbolj priljubljenih izvajalk slovenskih pesmi za otroke. Protagonistka predstave Na dvorišču bo namreč priljubljena in večkrat nagrajena Romana Kranjčan, ob njej bo nastopil Danijel Malalan.

Premiera bo jutri ob 11. uri na odru Kulturnega doma v Gorici v okviru sezone Komigo Baby. Glasbena predstava po besedilu Ferija Lainščka je koprodukcija SSG in DreamArt v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana in SKD Tabor.

Dogaja se na nekem dvorišču, kjer sta gospa Romana in gospod Ferdo soseda. Oba kmetujeta, toda dvorišče je razmejeno z ograjo, ker se po značaju in odnosu do živali zelo razlikujeta. Romana ima živali rada, pušča jim, da se prosto gibljejo, jih ne privezuje in ne zapira v kletke. Gospod Ferdo ravna nasprotno: pri njem so živali privezane, zaprte, uporablja jih za delo in pridobivanje hrane. Zaradi tega njegove živali večkrat pobegnejo na svobodo, ali k Romani. Soseda se zaradi tega ves čas prerekata. Na koncu pa najdeta skupno govorico, do katere prideta skozi vrsto izvirnih pesmi Lojzeta Kranjčana. Režijo predstave podpisuje Ivana Djilas, kostume Jelena Prokovič, koreografije Žigan Kranjčan, lutke pa je oblikovala in izdelala Barbara Bulatović.