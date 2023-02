Novi album je še bolj hrapav od prejšnjih

Skupina Geezer je relativno mlada zasedba. Pevec in kitarist Pat Harrington, basist Freddy Villano in bobnar Chris Turco so jo ustanovili leta 2012. Družila jih je ljubezen do starejših, ameriških bluzmenov in tršega, psihedeličnega stoner roka. »Na prvih štirih vajah je prišlo na dan, da imamo radi bluz ritme, a tudi močne, hrapave kitare, skratka rokenrol!« pravi pevec Harrington in dodaja: »Škoda, da se je Freddy kmalu odpovedal igranju, saj je takrat živel daleč od Kingstona. K sreči pa je njegovo mesto prevzel Richie Touseull, s katerim smo ravno tako na isti valovni dolžini.«

Kingston ni le eksotična prestolnica jamajškega otoka, pač pa tudi manjše mesto v Združenih državah Amerike, točneje v zvezni državi New York. Mesto šteje približno dvajset tisoč prebivalcev, med te pa spadajo tudi člani bluz stoner benda Geezer. In ravno njihov zadnji glasbeni izdelek Stoned Blues Machine bomo danes postavili pod drobnogled.

Fantje so leta 2015 izdali kratko ploščo Gage, leto kasneje pa ji je sledil prvenec Geezer. Gre za dobro ploščo z močnimi kitarskimi rifi in polno »vesoljske« psihedelije. Bobnarja Turca je nato zamenjal Steve Markota, z njim pa je bend leta 2017 izdal drugi, bolj stoner rok obarvan album Psychoriffadelia. Ploščo je skupina predstavila tudi v Evropi, ko je med drugim sijajno nastopila na nemškem, znamenitem Freak Valley festivalu.

Sredi poletja 2019 so se Harrington in ostali spet sestali v Darkworld studiu in posneli nov album Groovy. »Z nami je bil tudi Matthew Cullen, ki nam že od samega začetka pomaga pri snemanju in miksanju albumov in ga lahko na nek način imamo za četrtega Geezerja,» pravi Harrington. Nova plošča Groovy je nato izšla med svetovno pandemijo in nam kratkočasila večere med lockdownom. V njej je bilo veliko več bluza in heavy psych roka kot v prejšnjih izdelkih. Evropska turneja, na kateri naj bi Harrington in njegovi predstavili nov album, je seveda šla po vodi, fantje pa so se zaradi tega odločili, da bodo takoj začeli z ustvarjanjem novih komadov. Snemanje novega ploščka je tokrat potekalo v studiu Applehead Recording v Woodstocku, za producentsko plat pa je poskrbel Chris Bittner.

Marca lani je zagledal luč prvi single Broken Glass in takoj je bilo jasno, da bo nov album bolj hrapav od prejšnjih. »Kam hodimo?« se sprašuje Harrington v pesmi in si tudi sami odgovarja: »Ne vem, stari, rokenrol nam bo gotovo pomagal in rešil svet!« Bluz je v novem Stoned Blues Machine še vedno glavna glasbena osnova, bend pa ga nadgrajuje z močnimi kitarskimi rifi in stoner ter doom soundom. Med boljše komade spada koračnica v Black Sabbath stilu Logan’s Run. Geezer rock!

Stoned Blues Machine

Geezer

Stoner bluz

Heavy Psych Sound, 2022