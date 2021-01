Novoletni koncert ZKB tudi na RaiPlay

Vsak novoletni koncert je zgodba zase, kako so nastopajoči pristopili k omejitvam in posredovanju vtisa optimizma in upanja. Od svetovno znanih do lokalnih orkestrov pa so glasbeniki v teh dneh poudarili ob pravici do dela tudi zavest, da je njihovo umetniško poslanstvo terapija za dušo, kot je z odra dunajskega novoletnega koncerta jasno poudaril dirigent Riccardo Muti.

Za prijetno počutje ali vsaj za tolažbo so ljubitelji glasbe imeli na voljo tudi bogat glasbeni večer na domačih odrih: slovenski program Rai je namreč predvajal vsakoletni koncert Zadružne kraške banke Trst-Gorica, ki tokrat ni bil odprt samo za člane in stranke, temveč s sodelovanjem deželnega televizijskega sedeža vsem dostopno praznično darilo. Posnetek koncerta je na voljo tudi na platformi RaiPlay.

Če je koncert v dunajskem Musikvereinu kraljestvo valčkov in polk družine Strauss (in sodobnikov), za novoletni koncert v gledališču La Fenice pa je značilna operna glasba, je dogodek ZKB poiskal srednjo pot, ki je povezala avstrijsko, novoletno klasiko z opernim leskom. Koncert je uvedlo voščilo predsednika Adriana Kovačiča, na odru goriškega Kulturnega doma pa so nastopili komorni orkester Glasbene matice pod vodstvom Igorja Zobina, sopranistka Mateja Petelin in baritonist Jure Počkaj.