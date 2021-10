O materinstvu, otrocih, zgodovinskem spominu

Tudi tokrat se Pedro Almodovar preizkuša s pripovedjo zelo ženske zgodbe, postavljene v Madrid. Tam se v porodnišnici spoznata Janis in Ana. Obe sta na tem, da rodita prvorojenčka, pa čeprav imata pri tem zelo različna čustva. Janis je single, stara več kot štirideset let in presrečna; Ana pa zbegana najstnica, ki si otroka ni želela in ji je nosečnost povsem spremenila življenje.

Tako nas Almodovar uvede v novo pripoved, ki ob opisu rojstva dveh malih dojenčkov obračuna tudi s polpreteklo špansko zgodovino in Francovo diktaturo, saj je celovečerec Madres Paralelas tudi politični film, ki ga v določenem trenutku zaznamuje stavek, s katerim Janis ošvrkne Ano in ji jasno pove, da je pomembno, da tudi mladi vedo, na kateri strani so stali njihovi starši in sorodniki za časa španske diktature.

Film tako pripoveduje o prijateljstvu, ki povezuje dve zelo različni mamici, in o neprizanesljivi usodi, ki ju kmalu doleti. Ob tem se seveda razvija vsebina filma, o želji po iskanju nekaterih izginulih sorodnikov, med katerimi je tudi ded fotografinje Janis, in pa o zapletenem odnosu med mamo in hčerko, ki ga je Almodovar zaupal španski gledališki igralki Aitani Sánchez-Gijón. Ta v filmu pooseblja Anino mamo, pa čeprav brez vsakršnega materinskega čuta.

Za vlogo Janis je Penélope Cruz na septembrski beneški Mostri, povsem zasluženo prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo. Almodovarjev celovečerec pa si ni prislužil nominacije za tujejezičnega oskarja, čeprav gre za prepričljivo zgodbo, ponekod tudi melodramatično, ki pa v končni fazi deluje kot dober film.

Madres paralelas

Španija, 2021

Režija: Pedro Almodovar

Igrajo: Penelope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón in Israel Elejalde

Ocena: ★★★, 1/2