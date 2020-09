O (ne)uspešnih revolucijah

Ko so v vzhodnem Berlinu odprli prvi McDonald, je bila Angèle stara osem let. Od takrat vselej razmišlja o tem, da se je rodila prepozno in da ji je usoda onemogočila, da bi v prvi osebi doživela nekatere ključne zgodovinske trenutke. Zato kljub dejstvu, da pripada poznejši generaciji, želi ohraniti ideale, ki so zaznamovali svetovno študentsko gibanje konec šestdesetih let, in si prizadeva, da bi kakorkoli pripomogla k boljši ureditvi sveta.

Angelini starši so bili svojčas zelo aktivni, a sanje, za katere so se takrat borili, so kmalu tonile v pozabo. Diane, njena mama, se je odmaknila na podeželje, ko je bila Angèle še otrok in to jo je docela prizadelo. Njena sestra pa je sprejela globalne spremembe in postala priznana ekonomistka. Edini, ki je še danes zvest mladostniškim idealom, po katerih še vedno hrepeni, je po Angelinem mnenju oče, ki pa je hkrati tudi luzer.

Osemintridesetletna pariška igralka Judith Davis se tokrat predstavlja v vlogi režiserke prijetne komedije, ki sili gledalca predvsem k razmišljanju o družbi in rezultatih številnih revolucij, ki so zaznamovale sodobno zgodovino, pa čeprav jim, kot trdi Davisova, ni uspelo, da bi res spremenile svet. Sprememb se moramo lotiti sami, kot svečano izjavi v določenem trenutku protagonistka filma, ker prava revolucija deluje samo takrat, ko jo izvajamo v vsakdanjem življenju ...

Film, ki je februarja lani naletel na dober odziv občinstva v francoskih filmskih dvoranah, je od danes na sporedu tudi v Trstu, v kinodvorani Ariston.

Cosa resta della rivoluzione

Francija 2018

Režija: Judith Davis

Igrajo: Judith Davis, Malik Zidi, Clair Dumas in Simon Bakhouche