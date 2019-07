O takih in drugačnih vodjih

Kdo so sodobni liderji? Kje je meja med karizmatičnim vodjem in diktatorjem? So pravi liderji našega časa spletni vplivneži, ki bolj ali manj odkrito usmerjajo naše izbire?

Ta in podobna vprašanja si postavlja letošnji Mittelfest, ki ga je bosanski umetniški vodja Haris Pašović naslovil Leadership. Po lanskem festivalu, prvem pod Pašovićevim vodstvom, ki je bil posvečen milenijcem, bodo tokrat v središču festivalskega dogajanja taki in drugačni voditelji in liderji. Ob umetnikih, ki bodo soustvarjali desetdnevni spored, bodo na to temo razmišljali tudi nekateri intelektualci in politiki, od pisatelja Errija De Luce do nekdanjega hrvaškega pisatelja Iva Josipovića in Georgiosa Papandreoua, nekdanjega grškega predsednika vlade. Ravno Grčija bo tudi država v fokusu 29. Mittelfesta, ki bo v Čedadu potekal med 12. in 21. julijem.

Uradno odprtje bo v petek ob 17.30 na čedajskem trgu, uro kasneje bo v cerkvi sv. Frančiška zazvenela prva glasbena Mittelfestova produkcija - Leaders, koncert Beethovnovih skladb bo izvajal madžarski orkester Savaria Symphony, vodil ga bo furlanski dirigent Marco Feruglio, kot solist pa bo nastopil priznani armenski violinist Sergey Khachatryan. V gledališču Ristori bo ob 21. uri še ena svetovna turneja - L'infinito tra parantesi, dialog o večnem boju med humanistično in znanstveno kulturo. Predstava je nastala v koprodukciji s Stalnim gledališčem Furlanije Julijske krajine, sloni pa na istoimenski knjigi Marca Malvadlija; režijo podpisuje Piero Maccarinelli, v njej nastopata Maddalena in Giovanni Crippa. Uvodni festivalski dan bo ob 22.30 zaključil koncert slovaškega ansambla Pressgurger Klezmer Band.

Popoln spored je na voljo na uradni spletni strani.