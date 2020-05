Od kod izvirajo primorski priimki?

Pri Goriški Mohorjevi družbi je v teh dneh izšla nova publikacija, ki nosi naslov Priimki, njihov izvor in pomen, njen avtor pa je novinar in profesor zgodovine Tino Mamić. Knjiga je bila dolgo pričakovana, saj je epidemija naredila svoje in zakasnila njen izid, pa tudi onemogočila načrtovane predstavitve. Knjiga prinaša podrobno razlago o nastanku in pomenu 86 priimkov, skupaj z njihovimi različicami pa 99 večinoma izvorno primorskih priimkov, ki jih najdemo po vsej državi in okrog po svetu.

Avtorjevo osnovno izhodišče ob tem zajetnem in strokovno poglobljenem raziskovalnem delu (ogromno ur je preživel v raznih arhivih), izhaja iz neposrednega dejstva: ljudje vse življenje nosimo priimke, katerih pomena velikokrat sploh ne poznamo. Prav priimek pa nam lahko veliko pove o našemu daljnemu predniku, kateremu še imena ne vemo. Najstarejši priimki na svetu so nastali v Beneški republiki, takoj za njimi pa so priimke dobili že nekateri Slovenci na Tržaškem in v Istri. Slovenci tako imamo priimke, ki so med najstarejšimi na svetu, so starejši od nemških angleških in francoskih. O teh priimkih, med katerimi so mnogi še danes živi, govori prav pričujoča knjiga. Največ jih je vipavskih in primorskih, a tudi drugih.

Mamićeva knjiga je nastala na osnovi člankov, ki jih je objavljal v tedniku Novi glas v zelo priljubljeni rubriki o primorskih priimkih. Njena cena je 26 evrov, naprodaj je v slovenskih knjigarnah in na spletni strani Goriške Mohorjeve družbe.