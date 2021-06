Odlični sound je jezen in »umazan«

Minilo je že pet let, od kadar smo zadnjič imeli pred sabo svežo glasbo ameriških rokerjev Red Fang. Končno pa je prejšnji teden zagledal luč nov album z naslovom Arrows. Plošča je, kot kaže, bila pripravljena že konec leta 2019. »Snemanje vseh pesmi smo dejansko zaključili že decembra 2019,« je v nekem intervjuju pojasnil pevec in basist benda Aaron Beam. »Vinilke in CD-je smo že imeli pripravljene marca leta 2020, takrat pa je kot strela z jasnega udaril koronavirus. Naša založba se je zato odločila, da izid ploščka preloži za nekaj mesecev, ki so se nato spremenili v več kot eno leto.«

Red Fang je glasbeni projekt, ki je nastal leta 2005 in v relativno kratkem obdobju pridobil veliko oboževalcev, to pa predvsem zaradi zabavnih in energičnih koncertov. Fantje se na odru večkrat šalijo in norčujejo, saj so tudi zelo dobri prijatelji, in to že iz najstniških let. Njihova razposajenost prihaja na dan tudi v video posnetkih, ki si jih lahko ogledamo na spletnem portalu YouTube. V mislih imam na primer komad Wires (iz albuma Whales and Leeches), v katerem nam kvartet na svoj način prikaže, kako potroši ček, ki mu ga je poslala glasbena založba ... Ironijo je bend v glasbenih video posnetkih obdržal vse do danes. Za prvi single Arrows je tako pripravil video, v katerem tudi tokrat na svojevrsten način potroši ček, ki mu ga je poslala založba. Z denarjem si fantje kupijo japonsko katano in z njo delajo vragolije, med drugim jo eden izmed njih uporablja za obračanje čevapčičev na žaru ...

A pustimo to. Red Fang so predvsem dobri glasbeniki, ki so pred enim tednom končno izdali svojo novo ploščo Arrows. Gre za peti album benda doma iz Portlanda. Na albumu dobimo trinajst komadov za malo več kot štirideset minut glasbe. Sound benda je tokrat bolj jezen in »umazan« kot v prejšnjih ploščkih, podoben je tistemu iz prvih dveh albumov. Unreal Estate je v tem stilu prepričljiv uvod, skladba, ki spominja na velikane Melvins. Sledi single Arrows, dobra heavy stoner pesem. Še bolj intenzivna pa sta komada My Disaster in Two High. Fonzi Scheme in Days Collide imata počasnejše, doom metal ritme, Rabbits In Hives pa nasprotno, skoraj hardkor hitrost! Nato pa drugi single Why, ena izmed boljših skladb novega albuma z odličnim refrenom. Na koncu imamo še težak, sludge ritem v pesmi Dr. Owl in zaključno Funeral Coach. Arrows je skratka res dobra plošča, čeprav ne ravno za vse okuse.

Arrows

Red Fang

Heavy stoner, sludge

Relapse Records, 2021