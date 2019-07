Odnosi med glasbo in politiko so veliko tesnejši, kot si mislimo

S srečanjem z bivšim predsednikom Republike Hrvaške Ivom Josipovićem se je v nedeljo zaključil niz pogovorov Mittelforum v sklopu letošnjega Mittelfesta. Josipović, ki je bil hrvaški predsednik od leta 2010 do leta 2015 (med svojim mandatom se je med drugim uradno opravičil za zločine, ki jih je Hrvaška storila med vojno v Bosni), je tudi skladatelj. V Čedadu je predaval prav o odnosih med glasbo in politiko, ki so, kot je povedal že na začetku, veliko tesnejši, kot si mislimo: »Glasba je velikokrat odvisna od politike, pogosto sta videti kot nevarna stvarnost, politika pa lahko tako kot glasba poenoti ljudi, lahko pa tudi prebudi sovraštvo.« Josipović je med drugim kot primer navedel solidarnost, ki se je ustvarila med politiki in glasbeniki, ko so poplave reke Save leta 2014 prizadele Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo, torej tri države, med katerimi je še malo prej vladalo sovraštvo.

