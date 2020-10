Odšel je legendarni Van Halen

V 66. letu starosti je v Los Angelesu po dolgi bolezni umrl legendarni rocker in kitarist Eddie Van Halen, vodja ameriške rockovske skupine Van Halen. Vest je pozno sinoči objavil na Twitterju njegov sin.

Eddie van Halen je bil ameriški glasbenik nizozemskega rodu, avtor, producent in tudi glasbeni inovator, pa čeprav, kot je sam večkrat izjavil, glasbe ni nikoli študiral in ni poznal not. Bil pa je izreden samouk, kitaro je obvladal kot malokdo. V bendu je bil glavni kitarist. Leta 2012 so ga bralci revije Guitar World uvrstili tudi na lestvico stotih največjih kitaristov vseh časov. Bil je med drugim odličen izvajalec tappinga, posebne tehnike igranja z obema rokama na kitarskem vratu.

Zasedbo Van Halen je sestavil leta 1974 z bratom, bobnarjem Alexom Van Halenom, pevcem Davidom Leejem Rothom in basistom Markom Stonom, ki ga je nato zamenjal Michael Anthony. Skupina je nizala uspeh za uspehom. Med najbolj znanimi je single Jump iz leta 1984. Nepozabni pa ostajajo tudi Ain’t Talkin’ ‘bout Love, Eruption, Runnin’ With the Devil, Panama ter Hot for Teacher. Leta 2007 so bili sprejeti v Hišo slavnih.