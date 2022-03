Odsev ukrajinske drame

Med filmi, ki jih svetujemo za razumevanje dramatičnega časa, v katerem živimo, in dogajanja v Srednji Evropi, je tudi Reflection (Odsev) ukrajinskega režiserja Valentina Vasjanoviča, ki se je lani septembra potegoval za zlatega leva na beneški mostri.

Reflection, ki bo od jutri na sporedu tudi v tržaški kinodvorani Ariston, je dokaj poseben celovečerec, ki gledalca v hipu pahne v vojno dogajanje. Sergij je kirurg v osrednji bolnišnici v Kijevu, ki se prostovoljno odpravi na bojno polje v Donbas. Kmalu ga pomotoma ujame ruska vojska in zapre. Seveda gre za izkušenega zdravnika, ki lahko bistveno pripomore k zdravljenju vojakov in po potrebi tudi ostalih jetnikov. Zaradi tega postane Sergij nadvse dragocen zapornik, nemo in nemočno pa prisostvuje blaznemu nasilju in mučenju prostovoljcev, ki jim sam ne more pomagati. Med temi je tudi Andrij, človek, ki ga Sergij pozna le na daljavo. Andrij je namreč trenutni partner Sergijeve nekdanje žene in v bistvu očim njegove edine hčerke, ki je na Andrija zelo navezana.

Ko se Sergij po dolgih tednih jetništva znova vrne v lepo stanovanje v Kijevu, mora najprej povedati hčerki o očimovi smrti, obenem pa jo mora tudi potolažiti in ji pravzaprav pomagati pri sprejetju izgube drage osebe ...

Reflection je najnovejši film že priznanega in cenjenega ukrajinskega režiserja, ki je že pred meseci z njim opozoril na absurdno vojno, o kateri pa se je do nedavnega, do ruskega napada na Ukrajino, bolj malo govorilo ...

Reflection (Odsev)

Ukrajina, 2021

Režija: Valentin Vasjanovič

Igrajo: Roman Lutskyi, Andriy Rymaruk, Dmitriy Sova, Vasiliy Kukharskiy