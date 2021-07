Ogenj, ki je uničil Narodni dom in zajel vso Evropo

Pri Cankarjevi založbi v Ljubljani je v teh dneh izšla dolgo pričakovana zgodovinska monografija Ogenj, ki je zajel Evropo: Narodni dom v Trstu 1920–2020. Njena avtorja sta tržaška zgodovinarja in univerzitetna profesorja dr. Borut Klabjan in dr. Gorazd Bajc. Več kot 400 strani obsežna knjiga bralcu podrobno predstavi okoliščine, v katerih je bil zgrajen Narodni dom, napetosti, ki so jih po koncu prve svetovne vojne sprožili represivni ukrepi italijanskih oblasti, predvsem pa dogajanje v tistem usodnem poletju 1920. Avtorja obnovita tudi dolgo pot do postopnega vračanja Narodnega doma slovenski skupnosti.

Ravno predstavitev nove publikacije bo osrednji dogodek letošnje stoprve obletnice požiga, ki jo bodo v torek, 13. julija, ob 19. uri obeležili v veliki dvorani Narodnega doma ob prisotnosti ministrice Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch in predsednika Fundacije Narodni dom Rada Raceta. Zaradi strogih protikoronskih ukrepov bo vstop možen samo z vabilom, dogodek pa bo posnet in od naslednjega dne na voljo na spletu. Sicer pa bodo knjigo Ogenj, ki je zajel Evropo: Narodni dom v Trstu 1920–2020 v sredo, 14. julija, predstavili tudi na Prešernovem trgu v Kopru.

V nedeljski izdaji dnevnika ekskluzivno objavljamo daljši odlomek, ki obravnava potek dogodkov tistega usodnega 13. julija 1920.