One World: Lady Gaga in ostali zvezdniki zbrali 128 milijonov dolarjev (video)

Več kot 100 zvezdnikov z vsega sveta je ob pandemiji covida-19 v soboto pripravilo koncert One World: Together at Home. Koncert za spodbujanje solidarnosti z zdravstvenimi delavci je bilo mogoče v živo spremljati na številnih televizijah, družbenih omrežjih in platformah.Več kot osemurni koncert je potekal pod okriljem organizacije Global Citizen in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), pripravili pa so ga v sodelovanju z ameriško pevko Lady Gaga.

Lady Gaga je poudarila, da to ni klasičen dobrodelni koncert, katerega glavni cilj je zgolj zbiranje denarja, temveč je poudarek predvsem na zabavi in sporočilnosti, ki spodbuja solidarnost. »To je ljubezensko pismo svetu,« je poudarila. Med več kot 100 nastopajočimi so bili Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, frontman zasedbe Green Day Billie Joe Armstrong, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, John Legend, Keith Urban, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Stevie Wonder, Celine Dion in vsi štirje člani skupine The Rolling Stones.