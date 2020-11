Optical Delusions – ne le za metalce

Danes letimo čez lužo, kjer nas odprtih rok čakajo člani benda Warlung. Ti so prejšnji mesec izdali tretjo ploščo z naslovom Optical Delusions.

Ameriška zvezna država Teksas nam že od nekdaj ponuja izredne glasbenike, predvsem rokerje. V sedemdesetih smo na primer imeli imenitne ZZ Top – kdo ne pozna »kilometrske« brade Billyja Gibbonsa in Dustyja Hilla? V osemdesetih je kot strela z jasnega udarila skupina Pantera; Phil Anselmo in njegovi so igrali izredno agresiven heavy oziroma trash metal. Nekatere izmed njihovih plošč (beri Cowboys From Hell in Vulgar Display Of Power) so danes prave stalnice tega žanra, pesem Walk pa znajo metalci kar na pamet. V novem tisočletju sta v ospredje stopila skupina The Sword in njen heavy metal s stoner in hard rock odtenki.

Do tu o bendih, ki sodijo na tako imenovano »mainstream« sceno, dogaja pa se tudi v undergroundu, kjer so v zadnjih letih zrasli bendi, kot so Mothership, Crypt Trip, Duel in seveda tudi Warlung. Vse štiri skupine povezuje psihedelični rokenrol, zasedba Warlung pa ima v svojem soundu veliko metala iz osemdesetih let. Bend je nastal pred štirimi leti, sestavljajo ga pevec in kitarist George Baba, drugi pevec in kitarist Philip Bennett ter brata Tamez – basist Chris in bobnar Ethan. Fantje so leta 2017 v samozaložbi izdali svoj prvenec Sleepwalker, že leto kasneje pa so posneli album Immortal , ki je zagledal luč februarja 2019. Zasedba je igrala kot predskupina bendov Wo Fat, Dead Meadow in King Buffalo ter tako dobila priložnost nastopa pred bolj številno publiko. Februarja letos so se spet sestali v glasbenem studiu in spekli nov plošček Optical Delusions z osmimi komadi, ki skupaj trajajo skoraj štirideset minut. Zelo posrečena je izbira dveh pevcev – dvoglasno petje izpade večkrat zelo melodično, ravno tako pa tudi njuni kitari. Čeprav je osnova nedvomno metalska, so predvsem refreni na nek način pop obarvani in poslušalcu ostanejo v ušesu. Kar prisluhnite singlu The Scorpion In The Sand! Zelo dobra je tudi bolj umirjena Sun Eater. Hell On Earth ima preprost, a učinkovit kitarski rif, v komadu Devil’s Game pa za trenutek zaznamo skupino Alice In Chains.

George Baba ima res zavidljiv glas, njegov kolega Bennett pa nikakor ne zaostaja! Končni rezultat je privlačen heavy metal, namenjen ne le metalcem ...