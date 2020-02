Osrednja proslava Slovencev v Italiji ob dvojni obletnici

Osrednja proslava Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku bo letos potekala v znamenju 75-letnice Radia Trst A in 25-letnice slovenske televizije. Priredili jo bodo v nedeljo, 9. februarja, ob 17.30 v Kulturnem domu v Trstu. Pod naslovom Dokler veter ne menja svojega jezika (po verzu koroškega pesnika Gustava Januša iz pesmi V besedo sem bil rojen) bo potekala v obliki sprehoda po slovenski pesniški pokrajini. Organizator je Deželni sedež RAI za FJK, pokrovitelja pa Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO).

Na odru se bodo zvrstili številni glasbeniki pod vodstvom Andrejke Možina, ki je tudi avtorica glasbe. Za izbiro besedil je poskrbel pesnik, prevajalec in novinar Miha Obit, za režijo Patrizia Jurinčič Finžgar. Napovedana je udeležba likovnega umetnika Cosima Miorellija, ki sicer živi in ustvarja v Berlinu. Projekcija bo omogočila publiki, da bo v živo spremljala njegovo ustvarjanje, t.i. livepainting. Osrednji govornik bo goriški pesnik, glasbenik in profesor David Bandelj.

Predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO bosta ob zaključku umetniškega programa podelila priznanji za življenjsko delo osebnostma iz slovenskega prostora, ki imata posebne zasluge na kulturnem področju. V imenu radiotelevizije RAI bo pozdravil direktor deželnega sedeža RAI Guido Corso.

Prireditev v Kulturnem domu bo Radio Trst A prenašal v živo, mogoče jo bo spremljati tudi na spletni strani www.sedezfjk.rai.it. Posnetek prazničnega dogodka pa bodo predvajali v nedeljo, 16. februarja, ob 20.55 na programu RAI 3bis (kanal 103).