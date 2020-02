»Osvežilni« izobraževalni popoldan za mlade

Pod geslom Osvežitev bo v soboto, 14. marca, v Gorici potekal izobraževalni popoldan za mlade, ki ga prireja novonastalo društvo DM+ Društvo mladih Slovencev v Italiji. Udeležba je brezplačna, prijave pa so odprte do 6. marca.

Osvežitev je prvi letošnji društveni dogodek, odprt širokemu krogu mladih. Namenjen je namreč odbornikom društev, organizatorjem, vodjem in vsem aktivnim pripadnikom športnih in kulturnih društev ter takim, ki se društvenemu svetu šele približujejo. Dogodek želi povezovati mlade med 15. in 30. letom starosti s Tržaškega, z Goriškega in Videmskega, spodbujati skupno širjenje obzorij, razmišljanje izven kalupov in pridobivanje izkušenj. Vsebine dogodka sledijo temi ustvarjalnosti, vezni niti letošnjega delovanja društva DM+. Organizatorji so se po lanski izvedbi Osvežitve v Kulturnem domu v Trstu, letos odločili za prostore Feiglove knjižnice ter Kinemaxa v Gorici. Na temo ustvarjalnosti kot sredstva za spremembo in inovacijo bodo udeleženci dogodka lahko izbirali med različnimi delavnicami. Program se bo pričel ob 14. uri, zaključek je predviden okoli 22.30.