Otožni bradati kvartet

Ameriški bradati kvartet Mastodon se po štirih letih vrača z novim glasbenim materialom. Nabralo se ga je dovolj za dvojni plošček z naslovom Hushed And Grim, ki je prejšnji teden izšel z založbo Reprise Records.Mastodon je glasbena skupina, ki spaja prijetne kitarske melodije s težkimi in progresivnimi metal ritmi. Zanimivo je tudi, da nima bend le enega pevca, ampak se pri petju vrstijo skoraj vsi člani zasedbe. Skupino so leta 2000 ustanovili bobnar in pevec Brann Dailor, pevec in kitarist Brent Hinds, drugi kitarist Bill Kelliher ter basist, pianist in pevec Troy Sanders. Fantje so že leto kasneje podpisali pogodbo z ameriško Relapse Records, leta 2002 pa je zagledal luč prvenec Remission. Skupina si je v kratkem nabrala kar nekaj zvestih oboževalcev, k čemur je gotovo pripomoglo njeno pestro koncertiranje. V naslednjih letih je zasedba izdala veliko ploščkov, med katerimi je treba omeniti Blood Mountain in The Hunter, in prestopila je k večji založbi Reprise Records.Leta 2017 je bend iz Atlante posnel album Emperor Of Sand, danes pa nam ponuja novo glasbeno vragolijo Hushed And Grim. Tiho in otožno oziroma mračno (Hushed And Grim) so Dailor in ostali pripravili petnajst pesmi za skoraj poldrugo uro glasbe. Tihega ni v novi plošči nič, nasprotno, glasba je nadvse glasna! Otožnost in mračnost pa le razberemo in to skozi ves album, ki ga je bend posvetil dolgoletnemu prijatelju in menedžerju Nicku Johnu (umrl je leta 2018 po bitki z rakom).Za produkcijo in miks albuma je poskrbel David Bottrill, živa legenda, ki je v preteklosti sodeloval z bendi Dream Theater, Rush, King Crimson in Tool. Glavne teme besedil so žalost, občutek krivde in posmrtno življenje. Z glasbenega zornega kota je plošček izrazito progresivno rok, a tudi metal obarvan, lahko bi rekli heterogen. V nekem intervjuju je bobnar Dailor pojasnil: »Tako pred dvajsetimi leti kot danes so heterogenost in različni glasbeni okusi članov skupine glavni adut projekta Mastodon. To ni nikoli predstavljalo težave, temveč dodatno možnost ustvarjanja nečesa posebnega. Še danes glasbena pestrost in raziskovanje zvokov, ki so večkrat oddaljeni od standardnega metala, bistveno obogatita naš končni rezultat.«Glasbeno raznolikost Mastodonov boste lahko preverili še sami, in sicer 28. junija prihodnje leto v zagrebški Tvornici kulture, kjer bo potekal metal večer z bendi Kvelertak, Baroness in seveda Mastodon!

