Ozzy Osbourne in njegov Dnevnik norca

Ruski pisatelj Nikolaj Gogol je v prvi polovici 19. stoletja napisal zgodbo Dnevnik norca, v kateri je v obliki dnevnika opisal norost nekega ruskega birokrata. Približno 150 let kasneje je nek drugi norec izdal ploščo z istim naslovom. Njegovo ime je Ozzy Osbourne. Diary Of A Madman praznuje letos okroglo 40. obletnico.

John Michael Osbourne, splošno znan kot Ozzy, je na začetku meseca ugasnil 73 svečk. Pred dvema letoma je zaradi zdravstvenih težav odpovedal vse koncerte, nadoknadil naj bi jih v letu 2023. Njegovo zdravstveno stanje je bilo še kar kritično, zaradi padca je moral na operacijo vratu, posledica pa so bile določene poškodbe živcev. Po dolgi rehabilitaciji kaže, da je boter heavy metala končno v boljšem stanju. Šušlja se tudi, da bo v prvi polovici naslednjega leta izšla njegova nova plošča. Mi pa imamo danes pred sabo drugi album Ozzyjeve samostojne kariere Diary Of A Madman, ki ga je angleški pevec izdal daljnega leta 1981. Ozzy se je za solo kariero odločil proti koncu 70., potem ko so ga člani benda Black Sabbath zaradi njegove zlorabe alkohola in mamil odpustili. Po enoletnem premoru se je Ozzy spet postavil na noge in k novemu projektu povabil bobnarja Leeja Kerslakeja, basista Boba Daisleya in perspektivnega kitarista Randyja Rhoadsa. Poteza se je obrestovala, saj sta tako prvenec Blizzard Of Ozz iz leta 1980 in naslednji Diary Of A Madman doživela izreden uspeh. Gre za dva izmed najbolj pomembnih heavy metal albumov vseh časov. V plošči Diary Of A Madman dobimo na primer zelo uspešen single Flying High Again (slavospev mamilom), ravno tako slavno Over The Mountain, bolj mračno Believer (kritiko verskemu fanatizmu) in tudi balado Tonight. Album je res neke vrste dnevnik oz. prispodoba Ozzyja, ki je v tistem obdobju živel kot pravi Madman. Še bolj nora pa je bila glasbena turneja, ki je za vedno zaznamovala bend in njegovega liderja: najprej je Ozzy na odru ugriznil mrtvega netopirja misleč, da je bila lutka in je zaradi tega moral takoj po koncertu na urgenco. Dogodek je seveda postal prava legenda. Marca 1982 pa tragedija: zaradi okvare se je turnejski avtobus med severnoameriškim delom turneje ustavil pri mehaniku v Floridi. Ob delavnici je bil hangar z manjšimi letalskimi vozili. Medtem ko so Ozzy in ostali spali na avtobusu, je njegov šofer Andrew Aycock povabil Randyja Rhoadsa in garderoberko Rachel Youngblood na krajši polet. Da bi Ozzyja in druge prebudil je Aycock nekaj krat poletel čisto blizu avtobusa, dokler ga ni delno zadel in se nato raztreščil na tla ... Svetovna glasbena scena je tako izgubila imenitnega kitarista, Ozzyja je izguba prijatelja Randyja Rhoadsa zelo prizadela, brez njega pa naslednje plošče niso bile na nivoju prvih dveh.

Diary Of A Madman

Ozzy Osbourne

Heavy metal, hard rock

Epic Records, 1981