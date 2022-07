Pasolini na odru in platnu

Besede se prepletajo s sanjami, konkretno z namišljenim: prikaz življenja in dela Pier Paola Pasolinija s pomočjo njegovih filmskih scenarijev je projekt Fabia Condemija in Gabrieleja Portoghesija. Skupaj sta izbrala in predelala tekste, povzete po Pasoliniju, oba se tudi podpisujeta kot dramaturga. Condemi je režiral uprizoritev, v kateri nastopa Portoghese. Predstavo z naslovom Questo è il tempo in cui attendo la grazia so uvrstili v program letošnjega Festila – Poletnega festivala Obale (Festil _ Festival estivo del Litorale). Podnaslov tega festivala, ki je nastal kot nekakšna italijanska inačica Primorskega poletnega festivala, pojasnjuje vsebinsko zasnovo te pobude: drammaturgia contemporanea dall’Istria al Friuli – sodobna dramaturgija od Istre do Furlanije. Večino festivalskih predstav odigrajo v Vidmu, nekatere pa zaživijo na raznih prizoriščih v Trstu. V sodelovanju s Stalnim gledališčem FJk je bila v mali dvorani Bartoli ponovitev predstave posvečene Pasoliniju.

Pripoved Condemija in Portoghesija se začenja v Furlaniji, na katero je bil Pasolini zelo navezan. V namišljenih filmskih izsekih se v Sacileju rodi otrok, ko je star eno leto ga na nekem slavju pretrese ognjemet, starši pa na zabavi uživajo ... Otrok, star 13 let, ’se preseli’ v naslednji izbrani film, v Medejo (Medea).