Pesem o Kennedyju in antikristu (video)

Ameriški kantavtor, Pulitzerjev in Nobelov nagrajenec (za literaturo) Bob Dylan je po osmih letih izdal novo avtorsko 17-minutno skladbo. Že v uvodnih verzih nove Murder Most Foul se Dylan spominja umora predsednika Kennedyja (1963) in tega, da so ga tisoči spremljali preko televizijskih ekranov. Tedaj so po glasbenikovih besedah »sestrelili možgane kralju«. V nadaljevanju skladbe pa ponudi širši razmislek o ZDA ter o glasbi in kulturi.