Pesniška nagrada Umberta Sabe

Trst bo dobil novo pesniško nagrado, ki bo nosila ime po Umbertu Sabi. Vest so prav na današnji dan, ki predstavlja obletnico smrti slavnega tržaškega pesnika (umrl je 25. avgusta 1957) sporočili Občina Trst in deželna uprava Furlanije - Julijske krajine, ki sta skupaj s fundacijo Pordenonelegge, ki bo skrbela za izpeljavo, pobudnici nove nagrade. Kot piše v sporočilu, gre za projekt, ki slavi srečanje poezije s kulturo, tradicijo nekega mesta in izredno dolgo pesniško obdobje celotne dežele v znamenju enega od njihovih najbolj izvirnih interpretov, se pravi Umberta Sabe. Nagrada bo namenjena knjižnim izdajam italijanske poezije, podelili pa jo bodo vsako leto: prvič se bo to zgodilo v marcu leta 2021, mesecu, v katerem se je rodil Umberto Saba in v katerem se obhaja svetovni dan poezije. Dela bo pregledala žirija, ki ji bo predsedoval pesnik Claudio Grisancich in v kateri bodo še Franca Mancinelli, Antonio Riccardi, Roberto Galaverni in Gian Mario Villalta.

Novo pesniško nagrado bodo uradno predstavili prihodnjega 8. septembra, njen nastanek pa bodo obeležili dan pozneje, 9. septembra, z dvema srečanjema v avditoriju muzeja Revoltella v Ul. Diaz 27: ob 18. uri se bodo prisotni skupaj z Grisancichem spomnili izvora in dediščine Sabove poezije, ob 20.45 pa se bodo z Mancinellijevo, Galavernijem in Riccardijem poglobili v smisel in aktualnost poezije in njenih oblik. Vstop je prost, informacije pa so na voljo na spletni strani www.pordenonelegge.it