Petje in druženje s prijatelji v prijaznem okolju pivnice

Ključ do uspeha je dobra ideja. V množici, ki je v vrsti čakala na vstop v razprodano dvorano gledališča Rossetti, je peščica ljudi poznala nastopajočo skupino The Choir of Man. Dvorano je napolnila predvsem lepa zamisel. Izvajanje priredb pop hitov ne bi bilo dovolj (saj gre za uveljavljeni koncertni žanr, ki pa v glavnem ostaja v mejah navidezno »manj dostopnega« koncertnega dogodka). Zmagovalno je delovalo namreč »uprizarjanje« vokalne oz. zborovske glasbe v prijaznem okolju pivnice in druženja s prijatelji (pa še z brezplačno ponujenim pivom, ki so ga pevci točili na odru). Za vsakega pevca dejansko nič novega pod soncem: druženje ob petju po vaji ali po koncertu v domačem lokalu.

V tem »gledališkem« lokalu časti anglosaško kulturo puba kot družbenega obreda deveterica pevcev, ki prihajajo iz Velike Britanije in Irske in niso stalni člani vokalne skupine, temveč priložnostno združeni pevci z različnimi izkušnjami. Eden ima tudi vlogo »pripovedovalca« in povezuje glasbene točke z monologi (v angleščini) o preprostih stvareh, naivnimi sentimentalnimi mislimi o življenju, domu in družini, ljubezni in prijateljstvu, s starimi vici, skratka z vsemi pogovori, ki se vsak večer pletejo ob šanku. Občinstvu pove, da je delal v znani mreži supermarketov, da je tržaška dvorana največja, v kateri je skupina do sedaj nastopila (skupina ima v različnih zasedbah turneje po Evropi, ZDA in Avstraliji).

