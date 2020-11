Pilonov album Primorske, pravi dokument časa

Septembra je minilo 50 let od smrti velikana slovenskega ekspresionizma Vena Pilona. Ob tej priložnosti so v Pilonovi galeriji v Ajdovščini skupaj s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici zasnovali razstavo z naslovom Pilonovi negativi fotografij iz fonda dr. Engelberta Besednjaka in Rozalije Vuk, obenem pa poskrbeli za novo izdajo Pilonovega Oraklja slikarjev, tako v francoskem kot slovenskem jeziku. Javnost je z razstavo (trenutno je sicer v skladu z ukrepi za zajezitev koronavirusa zaprta, na ogled pa naj bi bila do 13. decembra) dobila vpogled v Pilonov fotografski zapis utripa življenja, običajev, pokrajine, arhitekture in zanimivosti krajev v Vipavski dolini, Krasu, Gorici in Trstu, vse do Idrije, med letoma 1922 in 1925. Cikel sodi v obdobje, ko je Pilon v ateljeju nad očetovo pekarno v družinski hiši v Ajdovščini ustvaril slikarski vrhunski opus, s katerim se je umestil ne le med slovenske, ampak tudi med evropsko prepoznavne umetnike.

Tista monumentalna črna »kišta«

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je leta 2014 prejel Pilonovo fotografsko zapuščino na podlagi darilne pogodbe z Natalijo Vuk in njenima sinovoma, Matjažem in Janezom Vukom, nečakoma Engelberta Besednjaka. Leta 2017 so v arhivu negative tudi digitalizirali.

V osebnem fondu dr. Engelberta Besednjaka in v fondu Rozalije (Zale) Vuk (poročene Besednjak), ki vsebuje dokumente iz osebne zapuščine, predvsem pa gradivo, ki je nastalo ob delovanju Tajne krščanske organizacije, se nahaja tudi okrog 180 negativov ter portretni fotografiji Engelberta Besednjaka, ki so delo Vena Pilona. V letih med 1922 in 1925, ko je v ateljeju nad očetovo pekarno na domačiji Pilonovih umetnik ustvaril svoj reprezentativni slikarski opus in preden je prvič obiskal Pariz, o katerem je skupaj s prijateljem Lojzetom Spazzapanom - Špacem že kar nekaj časa sanjal, je namreč Pilon med intenzivnim slikanjem postal (tudi) dokumentarni fotograf.

Posvetil se je projektu, ki si ga je zamislil kot krajepisni album Primorske (natančneje: krajev znotraj na novo okupiranega teritorija) in ki ga je želel izdati, a do uresničitve projekta nikoli ni prišlo. Tako so fotografije – šlo naj bi za 179 fotografij – romale v hrambo v Deželni muzej v Ljubljano, kjer jih je izročil dr. Stanku Vurniku. Ko jih je v letu 1946 Milko Matičetov uredil v album Primorsko. Pokrajina, ljudje, arhitektura, itd., je bilo teh zgolj 137, danes pa jih v Slovenskem etnografskem muzeju hranijo 153.

Negative je Pilon obdržal pri sebi vse do leta 1932, ko jih je ponudil v odkup prijatelju Engelbertu Besednjaku, ki je takrat kot politični emigrant živel na Dunaju. Denar za ponujeni odkup negativov je potreboval za svoj delež pri najemu ateljeja na 75, Boulevard de Montparnasse, ki ga je zatem odprl skupaj s poljskim kiparjem in fotografom Hermannom-Szunkejem. Pri tem mu je, kot Pilon zapiše v avtobiografskem romanu Na robu, za dokumentiranje »geografskih, etnografskih in kulturnih znamenitosti« Primorske v času italijanske okupacije in naraščajočega fašizma, služil Zeissov Reflex, ki si ga je kupil v Trstu ter ga kmalu zaradi njegove nezanesljivosti zavrgel; s tako »monumentalno črno ‘kišto’, ki je pri posnetku in sproženju težke zavese neznansko glasno zaropotala,« je bilo »nevarno hoditi po deželi«.