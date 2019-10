Plesalec z božanskim imenom Yuli

Spet baletna zvezda. Spet talentirani plesalec, ki so mu baletni koraki, padci in podvigi na lesenih odrskih deskah odprli pot v svet.

Po Ralphu Fiennesu, ki je v Beli vrani poskrbel za filmski portret Rudolfa Nureyeva, se je tokrat izrednega temnopoltega člana britanskega kraljevega baleta, Carlosa Acoste, lotila španska režiserka baskovskega porekla Icíar Bollain.

Svojevrstni biografski film (t.i. biopic), v katerem nastopa tudi sam protagonist zgodbe, je Bollainova povzela po knjigi No way home, avtobiografiji enega največjih živečih latinskoameriških plesalcev.

Film je tako pripoved o najsvetlejši moški plesni zvezdi Kube, ki je z neverjetnim talentom navdušil občinstvo vsega sveta in si pri tem prislužil nadvse ugledno primerjavo z legendo, Rudolfom Nureyevem. Pripoved se začne v Havani, v času Carlosovega otroštva, ko se nemirni deček poln energije podi po barvanih ulicah karibske prestolnice in s prirojenim ritmom pleše breakdance.

Podobno kot oče Andree Agassija, ki se je prepričal, da bo iz sina naredil teniškega prvaka, se je tudi oče Carlosa Acoste odločil, da bo njegov sin izreden plesalec. Seveda je Carlos temu sprva nasprotoval, a oče je bil prepričan v svoj prav in tudi zato je nadel sinu vzdevek Yuli, v čast afroameriškemu bogu vojne in ognja. Oče ja namreč vedel, da se bo sin lahko dokopal do uspeha samo, če se bo boril ...

Celovečerec je na lanskem festivalu v San Sebastianu doživel izreden uspeh in Paul Laverty je prejel nagrado za najboljši scenarij. Laverty, stari prijatelj in tesni sodelavec Kena Loacha, je tudi življenjski sopotnik režiserke filma Icíar Bollaín.

Yuli, Danza e libertá

Španija 2018

Režija: Icíar Bollaín

Igrajo: Carlos Acosta, Edison Manuel Olbera in Keyvin Martinez