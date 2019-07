Pločevinasti boben navdušil

Predstava Pločevinasti boben, ki so jo v nedeljo uprizorili v čedajskem gledališču Ristori v sklopu letošnjega Mittelfesta, je vzbujala velika pričakovanja. Istoimenska literarna predloga je najznamenitejše delo najbrž najpomembnejšega nemškega pisatelja druge polovice dvajsetega stoletja, nobelovca Günterja Grassa. Producent je Berliner Ensemble, gledališče, ki ga je ustanovil Bertold Brecht in velja za eno najuglednejših evropskih gledališč, vodil ga je tudi Heiner Müller. Sedanji umetniški vodja Oliver Reese podpisuje režijo predstave.

Gledalcu se po skoraj dveh urah monodrame vsa pričakovanja izpolnijo, saj si predstava zasluži oceno brezpogojne odličnosti.

Roman Pločevinasti boben je Grassov prvenec, s katerim je leta 1959 presenetil svetovno literarno sceno. Gre za zgodbo prizadetega Oskarja Matzeratha, rojenega v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, ki od tretjega do enaindvajsetega rojstnega dne zavestno ne odrašča. Edino, kar mu je pri srcu, je pločevinasti boben, ki mu ga je podarila mama, z njim protestira proti svetu odraslih. V nasprotju s telesno in navidezno psihično zaostalostjo je njegova velika in izjemno cinična inteligenca.