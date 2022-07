Plošča, ki se ne posreči vsakomur ...

Songs For The Deaf skupine Queens Of The Stone Age je plošča, ki me je zelo verjetno kot prva privabila k poslušanju puščavskih ritmov tiste stoner rok scene, ki je proti koncu 80. in na začetku 90. let nastajala v kalifornijskem mestu Palm Springs. Od tam je namreč doma ustanovitelj benda Josh Homme in tudi zasedba, s katero je zaslovel – Kyuss. Danes bomo podrobneje prisluhnili glasbenemu biserju Songs For The Deaf, ki ga je Homme z bendom Queens Of The Stone Age izdal pred natanko dvajsetimi leti.

Skupina Queens Of The Stone Age je danes del mainstream glasbene scene, nastopa pred velikimi množicami in na najvažnejših festivalih, ostaja pa še vedno po svoje alternativna. Težko jo označimo le z eno glasbeno zvrstjo; čeprav smo tokrat napisali »stoner rok«, sestavlja sound benda veliko med seboj različnih glasbenih žanrov.

Skupina je nastala v drugi polovici 90. let na ruševinah benda Kyuss. Njen kitarist Josh Homme je z bobnarjem Alfredom Hernandezem posnel prvenec Queens Of The Stone Age. Hernandez je igral bobne, za vse ostale instrumente pa je poskrbel Homme. Album je neke vrste nadaljevanje Kyussove glasbe, ob tem pa je tudi jasno, da se Hommejeva glasbena žilica razvija ter s časom oddaljuje od starejših ritmov. Leta 2000 je s prihodom Nicka Oliverija zagledal luč plošček Rated R, dve leti kasneje pa mojstrovina Songs For The Deaf. Gre za konceptualni album, ki poslušalca popelje na vožnjo z avtom od Los Angelesa do mesta v puščavi Joshua Tree. Med vožnjo se posluša radio in zato se marsikatera pesem prične ali zaključi z radijskimi špikerji. Hommeju in Oliveriju je pri snemanju priskočilo na pomoč cel kup prijateljev, dva pa sta odločilno pripomogla k uspeha albuma: bobnar Nirvane Dave Grohl in pokojni pevec Mark Lanegan. Z njima dvema je plošča stopila na drug nivo. Songs For The Deaf sestavlja 14 pesmi, nobene od teh pa ne gre preskočiti. Od prve, »besne« You Think I Ain’t Worth A Dollar, But I Feel Like A Millionaire, do zadnje, akustične Mosquito Song, je vsaka razred zase. Songs For The Deaf je v bistvu to, čemur pravimo »perfektna plošča«, taka, ki se posreči le nekaterim bendom ...

Songs For The Deaf

Queens Of The Stone Age

Stoner rok

Interscope Records, 2002