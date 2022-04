Po devetih letih nova plošča benda Placebo

Kdo bi si mislil, da bo angleška skupina Placebo še kdaj postregla z novim glasbenim materialom? Bend je svoj zadnji album Loud Like Love izdal daljnega leta 2013. Od takrat pa le zbirke uspešnic in glasbenih priredb. Bobnar Steve Forrest je leta 2015 zapustil zasedbo, preostala člana Brian Molko in Stefan Olsdal pa sta se začela ukvarjati s stranskimi projekti. Pandemija pa je tudi v tem primeru fantom ponudila več prostega časa in tako je nastala nova plošča Never Let Me Go.

Placebo sta daljnega leta 1994 ustanovila pevec in kitarist Brian Molko ter basist Stefan Olsdal. Fanta sta se sicer poznala že od najstniških let, ko sta obiskovala prestižno ameriško šolo v Luksemburgu, veliko let kasneje pa sta se po naključju spet srečala na postaji londonske podzemne železnice. Molko je starega prijatelja še isti večer povabil na svoj koncert, Olsdal pa je bil že z naslednjim jutrom član novega benda. Skupina je začela nastopati v živo in najela dobrega menedžerja, ki je z mojstrsko potezo prišel do Davida Bowieja. Ta je leta 1996 iskal predskupino za svojo evropsko turnejo – Bowie se je nad mladim bendom navdušil, saj so si v določenih stvareh bili zelo blizu. Placebo so tako opravili turnejo z Bowiejem, še istega leta podpisali pogodbo z velikanko Virgin Records in izdali prvenec Placebo. Uspeh je bil silovit, sound benda je bil vezan na osemdeseta leta, s pank in grunge niansami. Fantje so koncertirali tudi kot predskupina zasedbe U2, nastopili v filmu Velvet Goldmine in leta 1998 izdali svoj drugi plošček Without You I’m Nothing, s katerim so se dokončno povzpeli na vrh angleške glasbene scene.

V naslednjih letih je skupina izdajala novo ploščo vsaka tri, štiri leta, na zadnjo Never Let Me Go pa smo morali počakati celih devet let. Album sta prejšnji teden izdali založbi So Recordings in Rise Records. Sestavlja ga trinajst pesmi, traja pa eno uro. V plošči sta Molko in Olsdal uporabila veliko sintetizatorjev zvoka, ki še najbolj pridejo do izraza v komadu Surrounded By Spies. Forever Chemicals spominja na skupino Depeche Mode, dober je tudi prvi single Beautiful James. Hugz je hiter in bojevit komad, The Prodigal bolj sanjajoča pesem z godalnim orkestrom, single Try Better Next Time pa pop-grunge radijska skladba. Omembe vredna je tudi balada This Is What You Wanted.

Never Let Me Go

Placebo

Alternativni glam rok, pop-grunge

So Recordings/Rise Records, 2022