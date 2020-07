Po njem boste na kurirje gledali drugače

Še en film, ki ga ne gre zamuditi in ga letni spored kinodvorane Ariston ponuja od torka, 28. julija. Jezni in bojeviti Ken Loach nas tokrat na prefinjen način prisili k razmislekuskozi pretresljivo dramo o razpadu družine in istočasnem izginotju najosnovnejših človekovih pravic. Izredna dodana vrednost filma je empatija, ki jo Ken Loach uspe spet izzvati pri gledalcu, pa čeprav se pri tem ne poslužuje nobene retorike. Prav nasprotno, film je navidezno enostaven, direkten in hkrati izreden.

Ko na cesti srečamo kamione, parkirane v drugi in tretji vrsti, in šoferje, ki v hipu postanejo kurirji, skočijo iz vozniške kabine in porivajo voziček v smeri naslova, kamor morajo dostaviti naročeno blago, jih po ogledu Loachovega filma prav gotovo opazujemo z drugačnimi očmi. In tako tudi kolesarje, riderse, ki neutrudljivo potiskajo na pedale, da bi dostavili naročeno hrano na dom tistim, ki so jo naročili in udobno čakajo na kavču, da jim jo nekdo upehano dostavi. Že 83-letni Ken Loach je namreč poskrbel za še en veliki film, ki ga je premierno predstavil maja v Cannesu, kasneje pa z njim slavil tudi v San Sebastianu.

Zgodba pripoveduje o Rickyju, Abby in njunih otrocih. Družina živi v Newcastlu upon Tyne, nekoč pomembnem ladjedelniškem mestu, ki že več let doživlja hudo ekonomsko krizo. Štiričlanska družina je zelo povezana, a ji finančno ne gre najbolje. Ricky je zamenjal že vrsto slabo plačanih služb, Abby pa predano opravlja delo socialne delavke, ki skrbi za starejše osebe. Zavedata se, da kljub trdemu delu nikoli ne bosta imela lastnega doma. Potem pa se Rickyju ponudi izjemna priložnost. Če bi prodal ženin avto in kupil kombi, bi se lahko spet postavil na noge kot pogodbeni kurir. Nova zaposlitev navidezno obeta svobodnejši delovni urnik in boljši zaslužek, v resnici pa postane kmalu jasno, da družinskega očeta čaka suženjstvo moderne dobe.

Sorry, we missed you

Velika Britanija, Francija in Belgija 2019

Režija: Ken Loach

Igrajo: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone in Katie Proctor