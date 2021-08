Radu Jude je triinštiridesetletni režiser in eden mlajših predstavnikov generacije romunskih filmarjev, ki so tudi s pomočjo filmske umetnosti uspeli približati svetu kulturo in tradicije naroda z evropskega vzhoda. V številnih filmih – marsikateri izmed teh je postavljen v prestolnico Bukarešto – so predstavili predvsem svetle in temne plati romunske družbe. Gledalec pa bo odkrival, da je le-ta v marsičem podobna družbam iz drugih držav.

Tako je tudi z zgodbo o videoposnetku, ki zakroži po spletu, prikazuje pa moškega in žensko pri spolnem aktu. Čeprav oba nosita maski, žensko kmalu prepoznajo – gre namreč za profesorico Emi, ki jo dijaki srečujejo vsak dan v šoli. Odkritje seveda sproži debato o spolnih odnosih, pornografiji in še čem. Starši skličejo šolski zbor, na katerem marsikdo odkrito zahteva, da profesorico odpustijo iz službe. Režiser Radu Jude je znova uporabil filmsko kamero, zato da je razgalil nekatere skrite resnice iz preteklosti, obenem pa tudi resnični obraz sedanje družbe.

S filmom Bad Luck Banging or Loony porn je romunski avtor februarja letos prejel zlatega medveda na 71. filmskem festivalu v Berlinu. Žirija je v utemeljitvi zapisala, da je Jude s celovečercem uspel ujeti duha pandemičnega časa, saj so na obrazih protagonistov razpete maske, ki pa jih ne uporabljajo, da bi se zaščitili pred okužbo, ampak tudi zato, da bi z maskami prekrili vse to, kar želijo, da ostane prikrito.

Film je na sporedu tržaške kinodvorane Ariston, danes tudi v izvirniku z italijanskimi podnapisi.

Bad Luck Banging or Loony porn

Romunija, 2021

Režija: Radu Jude

Igrajo: Katia Pascariu, Claudia Ieremia in Olimpia Malai