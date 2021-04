Poetična animirana zgodba o brodolomu

Že dejstvo, da je delo britanskega filmarja nastalo na pobudo in pod pokroviteljstvom japonske produkcijske hiše Ghibli, je dokaz, da gre za izrednega avtorja in sploh izreden projekt. Studio Ghibli je namreč pred šestintridesetimi leti v Tokiu ustanovil mojster Hayao Miyazaki.

Michael Dudok de Vit je nizozemski režiser, ki že več let živi in dela v Veliki Britaniji. S kratkim animiranim filmom Oče in hči je pred dvajsetimi leti danes oseminšestdesetletni avtor prejel oskarjevo nagrado.

Njegov prvi celovečerni film Rdeča želva, je ponovno risanka, ki ni posvečena samo najmlajšim gledalcem, temveč tudi odraslim.

Za njegova dela je značilno risanje s čopičem, pri čemer se že večkrat nagrajeni avtor zgleduje po japonski in kitajski tehniki. Z delom, ki ga te dni ponuja v ogled spletni portal #Iorestoinsala tržaške filmske dvorane Ariston, se je Michael Dudok de Vit pred petimi leti predstavil kritiki festivala v Cannesu in odnesel najboljše ocene. Nadvse minimalistična pripoved, v kateri se je režiser odpovedal celo dialogom, pripoveduje o moškem, ki doživi brodolom in se takoj nato znajde na samotnem tropskem otoku, ki ga naseljuje le nekaj rakov in ptic. Moški se skuša na vsak način vrniti domov, toda načrte mu vsakič prekriža orjaška rdeča želva, ki uniči možev splav. Ko mu nekega dne sledi na kopno, jo v besu potolče. A njeno telo se čez noč spremeni v mlado žensko ...

Presunljiva, poetična animirana alegorija o večnem kroženju življenja, človekovi povezanosti z naravo ter globokih vezeh, ki jih ustvarita družina in ljubezen.

La tartaruga rossa

Francija, Belgija 2016

Režija: Michael Dudok de Vit

Risanka