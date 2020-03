Koliko ljudi ima doma ploščo The Dark Side Of The Moon, nam ni dano vedeti, gotovo pa izredno veliko. To ni namreč le glasbeni album, temveč prava pop ikona prejšnjega stoletja, del pohištva v marsikateri dnevni sobi.

The Dark Side Of The Moon, ki govori o vsakdanjih temah, kot so minevanje časa, pohlep in duševna bolezen, velja za komercialno najbolj uspešen album angleške skupine Pink Floyd in enega najboljših rok albumov vseh časov. Od marca 1973 do danes je bilo prodanih več kot petdeset milijonov izvodov. Kaže, da sta bili bolj uspešni le plošča Thriller Michaela Jacksona in glasbena kulisa filma Grease.

The Dark Side Of The Moon je bil ob izidu osmi glasbeni izdelek skupine Pink Floyd. Londonski bend so leta 1965 ustanovili pevec in kitarist Syd Barrett, basist Roger Waters, pianist Richard Wright in bobnar Nick Mason. Dve leti kasneje je zagledala luč plošča The Piper at the Gates of Down, ki si jo je skoraj v celoti zamislil ustanovitelj Syd Barrett. Enaindvajsetletnik iz Cambridgea je s svojim nekonvencionalnimi besedili in obskurnimi psihedeličnimi zvoki ustvaril imenitno ploščo, pravi glasbeni biser. Po Barrettovi odstranitvi je bend nadaljeval s psihedelijo pod krmilom bolj ambicioznega Rogerja Watersa. Pink Floydi so vsako leto izdali po eno ploščo, postajali vse bolj znani in se leta 1973 dokončno uveljavili s čudovitim albumom The Dark Side Of The Moon.

Deset komadov za 42 minut glasbe: manj je neskončnih, instrumentalnih skladb, poudarek je na Watersovih besedilih, ki so tu še bolj neracionalna kot običajno. Psihedelija, glasbeno eksperimentiranje, elektronski efekti so prvič doživeli planetarni uspeh (album je bil kar 15 let na raznih glasbenih lestvicah). Plošča se začne in konča s srčnim utripom, vmes pa se zvrstijo rajska balada Breathe, elektronska histerija pesmi On The Run, glasbena popolnost komadov Time in Money. In še The Great Gig In The Sky, to je pesem z, naj mi bo dovoljeno, najlepšim vokalnim solom vseh časov pevke Clare Torry, ter mogočnost in hkrati umirjenost skladbe Us And Them. Skratka album, ki bi ga rad ustvaril vsak glasbenik, a ga je že napisal kvartet iz Londona ...

The Dark Side Of The Moon

Pink Floyd

Psihedelični, progressive rok

Harvest Records/EMI, 1973