Poslovil se je Ezio Bosso, pianist z nasmehom

V 49. letu starosti se je poslovil svetovno priznani pianist in skladatelj Ezio Bosso. Virtuoz, ki je bil glasbi zapisan že od ranega otroštva, je bil medijske pozornosti deležen tudi zato, ker je neozdravljivo degenerativno bolezen premagoval s popolno predanostjo glasbi. Preprost in vselej nasmejan, vesel in navdušen, si je prizadeval, da bi svoje navdušenje do glasbe čim bolj živo posredoval občinstvu.

Bosso je bil oktobra 2017 imenovan za dirigenta orkestra tržaškega gledališča Verdi, funkcijo pa bi moral opravljati do julija 2020, a se je samo nekaj mesecev zatem, julija 2018, umaknil. Ko je nastopil funkcijo je dejal, da se mu uresničujejo sanje, saj ima mesto rad in z orkestrom in pevci se je odlično ujel.